Малайзия перехватила контрабандную партию из 72 серверов с ИИ-чипами на $13 млн

В этом месяце американские власти в очередной раз призвали своих азиатских союзников усилить контроль за транзитными поставками серверного оборудования с ИИ-чипами, поскольку попадающая под экспортные ограничения продукция американского происхождения по-прежнему попадает в Китай. Власти Малайзии недавно сообщили о задержании в аэропорту столицы страны партии серверного оборудования на сумму $13 млн.

Номинально Малайзия ещё в прошлом году ввела экспортные ограничения на отгрузку в Китай компонентов ИИ-систем, подчинившись требованиям США в этой сфере. Пятого июня, как сообщает Reuters, власти Малайзии при досмотре грузов в международном аэропорту Куала-Лумпура обнаружили партию из 72 серверных систем с передовыми ИИ-чипами. Эти системы, как установило расследование, предназначались для реэкспорта в другую азиатскую страну в нарушение национального законодательства. По меньшей мере, такая поставка требует разрешения со стороны властей Малайзии, а оно запрошено не было. Чиновники также определили, что партия серверного оборудования по документам проходила, как компьютерные компоненты, а Малайзия значилась конечным пунктом назначения, что явно не соответствовало намерениям организаторам перевозки. Участвовавшая в схеме местная компания была привлечена к расследованию, а партия серверного оборудования была конфискована властями страны.

Китайские разработчики не только получали попадающие под американские санкции серверные системы американского происхождения, но и эксплуатировали их на территории Малайзии в своих интересах. В последнем случае, правда, их не в чем было обвинить с точки зрения местных законов. Ещё одним крупным направлением нелегального транзита тех же ускорителей Nvidia из США в Китай принято считать Сингапур. Американские власти недавно арестовали двух граждан Китая, подозреваемых в организации нелегальных поставок. В этом месяце власти Малайзии также обнаружили в столичном аэропорту партию коробок из-под центральных процессоров, внутри которых содержалась в специальных ёмкостях жидкость для вейпов с добавленными запрещёнными веществами. Эта партия специфической продукции также должна была последовать в одну из соседних стран.