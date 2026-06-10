Китай всё ещё получает запрещённые ИИ-серверы через Тайвань — США требуют закрыть лазейку

Демонстрируя общую политическую лояльность США, Тайвань на практике до сих пор не ввёл пропорциональные ограничения в области экспортного контроля, а потому китайские компании сохраняют возможность закупать на острове готовые серверные системы с ИИ-чипами, которые власти США не разрешают туда поставлять. Обсуждение возможного усиления мер контроля в этой сфере уже ведётся, поэтому ситуация может измениться.

Дело в том, как поясняет Bloomberg, что даже недавние обвинения в контрабанде ИИ-систем в Китай в юрисдикции Тайваня выдвигались по факту подделки документов, а не нарушения правил экспортного контроля. Формально тайваньские законы никак не препятствуют поставкам ИИ-чипов в Китай, хотя соответствующие предостережения местным компаниям и делаются для создания видимости солидарности с властями США. Под нажимом американских коллег власти острова готовятся закрепить эти ограничения на законодательном уровне. Возможно, консультации с участием чиновников с обеих сторон состоятся в ближайшее время.

При этом нельзя утверждать, что власти Тайваня полностью игнорируют усилия США по консолидации ограничительных мер в отношении Китая. В прошлом году тайваньские власти включили китайские компании Huawei Technologies и SMIC в перечень нежелательных для взаимодействия с представителями тайваньского бизнеса. При этом все прочие китайские компании формально сохранили право закупать продукцию с Тайваня, даже если речь идёт о передовых ИИ-чипах.

Сейчас власти Тайваня рассматривают возможность введения фильтра для всех китайских покупателей ИИ-чипов, ориентируясь на американские правила экспортного контроля. Если изменения будут приняты, то китайские компании утратят возможность закупать без оформления лицензий ускорители с уровнем быстродействия выше Nvidia H200 и AMD Instinct MI325X. Как ожидается, это серьёзно подорвёт бизнес многих тайваньских производителей серверных систем, поскольку в текущих условиях они сохраняют возможность поставок в Китай почти полного спектра оборудования для инфраструктуры ИИ. Им грозят санкции США, но именно со стороны тайваньского законодательства претензий к такой деятельности почти не возникало. Кроме того, в американском парламенте зреет инициатива по усилению контроля за производством чипов на Тайване по заказам китайских компаний, поэтому поставками готовых систем дело не ограничится.

По информации Bloomberg, синхронизация усилий США по сдерживанию технологического развития Китая с прочими азиатскими государствами тоже идёт не так гладко, как хотелось бы американским чиновникам. В частности, Малайзия под нажимом Трампа хоть и взяла на себя обязательства адаптировать национальные правила экспорта ИИ-оборудования под американское законодательство, на практике пока не торопится внедрять соответствующие меры. Сингапур, который для той же Nvidia является крупнейшим финансовым хабом, не проявляет интереса по внедрению пропорциональных мер экспортного контроля, предпочитая ориентироваться на исходно национальное законодательство. Впрочем, профилактическую работу с участниками внешнеэкономической деятельности власти Сингапура всё равно ведут.