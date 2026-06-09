Власти США хотят перекрыть китайским компаниям одну из лазеек для получения передовых чипов

Китайская компания Huawei Technologies утратила доступ к конвейеру контрактного производителя чипов TSMC в 2019 году, последующие годы она потратила на воссоздание сопоставимых технологических возможностей внутри Китая. При этом сенаторы США считают, что нужно расширить ограничения в отношении китайских разработчиков чипов.

По информации Reuters, сенаторы Джим Бэнкс (Jim Banks) и Энди Ким (Andy Kim), представляющие в этой палате американского парламента интересы обеих доминирующих политических партий США, обратились к представителям Министерства торговли с предложением распространить экспортные ограничения и на зарубежные структуры китайских компаний. По мнению американских законодателей, китайские разработчики номинально сохраняют возможность заказывать в производство у TSMC передовые чипы, действуя через свои дочерние компании за пределами КНР. Хотя TSMC и Samsung являются тайваньской и южнокорейской компаниями соответственно, экспортные ограничения США они вынуждены соблюдать, поскольку в своей деятельности используют технологии и оборудование американского происхождения.

По мнению сенаторов, если не закрыть подобную лазейку в правилах экспортного контроля США, то все прочие усилия по сдерживанию технологического развития КНР могут оказаться напрасными. Эту инициативу законодатели решили продвигать после того, как американские власти на прошлой неделе запретили поставлять готовые ИИ-ускорители американского происхождения зарубежным филиалам китайских компаний без оформления экспортных лицензий. Точнее говоря, Министерству торговли США пришлось пояснять, что никаких послаблений в этой сфере в прошлом году сделано не было. Теперь сенаторы хотят, чтобы практика заказа чипов представительствами китайских компаний за рубежом тоже была исключена через конкретные формулировки нормативно-правовой базы.