Huawei поблагодарила США за санкции — они запустили рост китайской полупроводниковой отрасли

16 мая 2019 года, когда Минторг США внёс Huawei в санкционный список, лишь немногие аналитики предвидели долгосрочные последствия этого решения. Председатель правления компании Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) заявил, что оно благотворно сказалось на всей китайской полупроводниковой промышленности.

Такое заявление он сделал, подводя итог нескольких лет экспортного контроля, который ограничил Huawei доступ к передовым полупроводниковым технологиям и зарубежным цепочкам поставок. Эти меры вынудили Huawei и всю китайскую полупроводниковую промышленность в целом ускорить внутренние разработки на нескольких технологических уровнях. Зависимость компании от внешнего производства полупроводников стала критическим ограничением после усиления санкций — прежде она в значительной степени полагалась на зарубежных подрядчиков для производства передовых чипов, особенно процессоров для мобильных и высокопроизводительных систем.

Huawei была вынуждена реорганизовать свой подход к проектированию и производству в условиях жёстких ограничений. Она использовала доступные производственные мощности, а не ждала, когда необходимые технологии разработает кто-то другой, что положило начало многим масштабным структурным изменениям. Эти изменения повлияли не только на Huawei, но и на всю цепочку поставок полупроводников. Господин Сюй не вполне рад тому, что компания теперь делает это, потому что она на несколько лет отстаёт от лидеров отрасли, но ценит достигнутый прогресс. «Не будь давления со стороны Соединённых Штатов на нашу страну, нашу компанию и нашу отрасль, мы бы не смогли сделать ничего подобного. Но я также признателен Соединённым Штатам за то, что они позволили цепочке поставок полупроводниковой промышленности нашей страны вырасти по-настоящему. Сейчас динамика очень хорошая, и все это признают и поддерживают», — заявил он.

Американские санкции привели к росту инвестиций в китайские технологии проектирования, производственные процессы и вспомогательную техническую инфраструктуру. Они окупились, потому что в прошлом году компания, несмотря на ужесточение санкций, выпустила рекордно быстрый чип для ИИ. Это помогло снизить зависимость от сторонних поставщиков и способствовало параллельной разработке в различных сегментах отрасли. Huawei уделила приоритетное значение непрерывному выпуску существующих продуктов, а также расширила долгосрочные стратегии разработки чипов внутри компании. Она активизировала усилия по переносу производственных процессов и адаптации систем для обеспечения совместимости с внутренними производственными ограничениями.

В этот момент инженерам приходилось решать сложные задачи в условиях тяжёлых санкций — в результате на свет появились сотни чипов, адаптированных для альтернативных производственных сред в Китае. Поначалу Huawei производила чипы, чтобы выжить, но затем стала крупным промышленным игроком в масштабах всего Китая. Разработчикам, производителям и научно-исследовательским учреждениям пришлось активно сотрудничать, для создания продуктов — из-за санкций в стране сформировался огромный рынок. Была выработана более интегрированная внутренняя цепочка поставок, и зависимость от иностранных технологий снизилась. В передовых технологиях производства остаются значительные ограничения, признал господин Сюй, но на многих этапах производства удалось добиться заметного прогресса.