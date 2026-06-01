Власти США запретят китайским компаниям закупать передовые ускорители для своих зарубежных ЦОД

Поскольку правила экспортного контроля США запретили китайским разработчикам использовать передовые ускорители вычислений на территории КНР, они предсказуемо нашли способ развивать свою инфраструктуру за пределами страны. Теперь эта лазейка будет закрыта, как отмечает агентство Reuters.

Источник изображения: Nvidia

Дело в том, что на сайте Министерства торговли США новые рекомендации для составителей правил экспортного контроля были опубликованы в минувшее воскресенье, что не является обычной практикой. Бюро промышленности и безопасности США, которое входит в состав ведомства, заявило о своих намерениях усилить экспортные ограничения для тех случаев, когда ускорители ИИ закупаются для подразделений компаний со штаб-квартирой в Китае, находящихся за пределами страны. Как отмечается в материале Reuters, ранее подобные закупки осуществлялись даже без оформления экспортных лицензий. Это позволяло китайским компаниям развивать свою вычислительную инфраструктуру за пределами КНР. По некоторым оценкам, подобная лазейка позволила поставить для нужд зарубежных филиалов китайских компаний сотни тысяч ускорителей.

Примечательно, что Министерство торговли США буквально своими руками создало подобную лазейку в мае прошлого года, когда заявило, что не будет внедрять правила экспорта ИИ-ускорителей, которые были приняты ещё при президенте Байдене. Они подразумевали обязательное получение экспортных лицензий для поставок ИИ-ускорителей США в любые страны. Эксперты отмечают, что это позволило китайским компаниям покупать передовые ускорители Nvidia с архитектурой Blackwell без оформления лицензий.

Впрочем, в поле зрения американских регуляторов остаётся и другая проблема: от TSMC и прочих контрактных производителей никто не требует контроля конечного использования изготавливаемых ими чипов. Подразумевалось, что контрактные производители должны сами следить за тем, что их продукция не попадает в руки китайских разработчиков напрямую. Кроме того, Министерство торговли США не требует от компаний, которые закупили чипы по прежним правилам, прекратить их эксплуатацию или обслуживание в составе ЦОД.

Теги: nvidia, видеокарты, сша, китай, экспортные ограничения
