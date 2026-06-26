Японский электролёт SkyDrive SD-05 разогнали до 100 км/ч во время тестов

Электрический мультикоптер с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL) SkyDrive SD-05 — поддерживаемый Toyota японский проект — в ходе испытаний вышел на стабильную скорость 100 км/ч и доказал, что его лишённая крыльев конструкция способна справляться с реальными аэродинамическими нагрузками.

Испытания помогут разработчику пройти сертификацию Японского управления гражданской авиации (JCAB) и запланировать коммерческий запуск на 2028 год. В ходе испытаний важной оказалась не сама скорость, а способность аппарата её выдержать. SkyDrive SD-05 доказал, что действующие на бескрылый мультикоптер на крейсерской скорости аэродинамические силы, вибрация и структурные нагрузки ведут себя в точности так, как предсказывает конструкция. В коммерческой авиации такое соответствие между моделированием и реальными данными закладывает основу, которую требуют регулирующие органы, прежде чем вообще обсуждать сертификацию.

Американские конкуренты Joby Aviation и Archer строят летательные аппараты с неподвижными крыльями и поворотными винтами, а SkyDrive SD-05 имеет 12 независимых винтов, которые управляются бортовым компьютером, — без крыльев и сложных механических шарниров. Аппарат вмещает трёх человек — пилота и двух пассажиров — и предназначается для перелётов по городу. Запас хода последнего прототипа составляет около 15 км, но разработчики надеются повысить его до 30–40 км. Такая минималистичная архитектура имеет преимущество в плотном городском воздушном пространстве, обеспечивая гибкость в выборе зон взлёта и посадки; по сравнению с решениями конкурентов сокращаются и затраты на техническое обслуживание.

Ближайшим конкурентом SkyDrive SD-05 по своей концепции является китайский EHang EH216-S — двухместный беспилотный мультикоптер, который уже имеет сертификат местного регулятора, хотя его разрешённая эксплуатация пока ограничена низковысотными обзорными маршрутами, а не полноценными городскими службами такси. SkyDrive намерена расширять лётные характеристики аппарата: повышать его скорость и высоту, а также охватывать более широкий спектр условий, в которых проводятся испытания, чтобы собрать необходимые для сертификации данные. Если результаты будут соответствовать плану, то компания рассчитывает получить разрешение и начать коммерческую эксплуатацию аппарата в 2028 году.