Сегодня 26 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Японский электролёт SkyDrive SD-05 разог...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Японский электролёт SkyDrive SD-05 разогнали до 100 км/ч во время тестов

Электрический мультикоптер с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL) SkyDrive SD-05 — поддерживаемый Toyota японский проект — в ходе испытаний вышел на стабильную скорость 100 км/ч и доказал, что его лишённая крыльев конструкция способна справляться с реальными аэродинамическими нагрузками.

Источник изображения: skydrive.co.jp

Источник изображения: skydrive.co.jp

Испытания помогут разработчику пройти сертификацию Японского управления гражданской авиации (JCAB) и запланировать коммерческий запуск на 2028 год. В ходе испытаний важной оказалась не сама скорость, а способность аппарата её выдержать. SkyDrive SD-05 доказал, что действующие на бескрылый мультикоптер на крейсерской скорости аэродинамические силы, вибрация и структурные нагрузки ведут себя в точности так, как предсказывает конструкция. В коммерческой авиации такое соответствие между моделированием и реальными данными закладывает основу, которую требуют регулирующие органы, прежде чем вообще обсуждать сертификацию.

Американские конкуренты Joby Aviation и Archer строят летательные аппараты с неподвижными крыльями и поворотными винтами, а SkyDrive SD-05 имеет 12 независимых винтов, которые управляются бортовым компьютером, — без крыльев и сложных механических шарниров. Аппарат вмещает трёх человек — пилота и двух пассажиров — и предназначается для перелётов по городу. Запас хода последнего прототипа составляет около 15 км, но разработчики надеются повысить его до 30–40 км. Такая минималистичная архитектура имеет преимущество в плотном городском воздушном пространстве, обеспечивая гибкость в выборе зон взлёта и посадки; по сравнению с решениями конкурентов сокращаются и затраты на техническое обслуживание.

Ближайшим конкурентом SkyDrive SD-05 по своей концепции является китайский EHang EH216-S — двухместный беспилотный мультикоптер, который уже имеет сертификат местного регулятора, хотя его разрешённая эксплуатация пока ограничена низковысотными обзорными маршрутами, а не полноценными городскими службами такси. SkyDrive намерена расширять лётные характеристики аппарата: повышать его скорость и высоту, а также охватывать более широкий спектр условий, в которых проводятся испытания, чтобы собрать необходимые для сертификации данные. Если результаты будут соответствовать плану, то компания рассчитывает получить разрешение и начать коммерческую эксплуатацию аппарата в 2028 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Аэротакси Vertical Aerospace впервые взлетело с пилотом на борту — это резко приблизило сертификацию
«Воронья слободка»: Joby, Archer и Vertical погрязли в судебных войнах и поставили под удар массовый запуск аэротакси
Видео: китайский 5-тонный eVTOL от AutoFlight впервые полетал строем с аппаратами поменьше
CATL: до массового внедрения натриевых и твердотельных батарей в электромобили ещё несколько лет
Эволюция гольф-кара: выходцы из Apple и Audi создали электрический багги для дорог общего пользования за $25 000
Эхо «ковида»: Hyundai встроит в автомобили безопасные ультрафиолетовые лампы для уничтожения бактерий в салоне
Теги: evtol, skydrive, испытания
evtol, skydrive, испытания
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ford вернул уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
Учёные создали пиксель, который научит дисплеи видеть
Сердце Млечного Пути сняли с невероятными детализацией и разрешением
Альтернативный клиент Telega объявил о закрытии с 1 июля 2 ч.
На платформе ClawHub обнаружены вредоносные навыки для ИИ-агента OpenClaw 4 ч.
«Глоток свежего воздуха»: игроков впечатлил час геймплея гоночного экшена Clutch от бывших разработчиков Forza Horizon 4 ч.
Meccha Chameleon обогнала все хиты 2026 года по скорости продаж — 10 миллионов за две с половиной недели 5 ч.
Google Gemini 3.5 Flash научилась полностью управлять компьютерами 5 ч.
Windows 11 наконец научилась откатывать неудачные обновления 5 ч.
Живой мир, интеграция соцсетей и геймплей за двух героев: бразильские ретейлеры раскрыли новые подробности GTA VI 6 ч.
Сотрудники OpenAI стали переходить от использования чат-ботов к ИИ-агентам 7 ч.
Космический шутер Wildgate от ветеранов Blizzard не проживёт и года — разработчики объяснили, что произошло 7 ч.
Администрация Трампа попросила OpenAI задержать публичный выпуск GPT-5.6 «из соображений безопасности» 7 ч.
Британская больница Queen Alexandra объявила о критическом инциденте — чиллеры её ЦОД отказали на фоне рекордной жары 4 мин.
Японский электролёт SkyDrive SD-05 разогнали до 100 км/ч во время тестов 17 мин.
Горизонт событий чёрной дыры перестал быть лишь математической абстракцией — учёные впервые «увидели» его следы 21 мин.
Представлен складной смартфон Vivo X Fold6 с чипом Dimensity 9500, камерами Zeiss и батареей на 7000 мА·ч 2 ч.
Малайзия перехватила контрабандную партию из 72 серверов с ИИ-чипами на $13 млн 2 ч.
Дефицит довёл: производители стали возрождать выпуск модулей DDR4 на 4 Гбайт 3 ч.
CATL: до массового внедрения натриевых и твердотельных батарей в электромобили ещё несколько лет 4 ч.
Китайские USB-флешки уличили в распространении вирусов — они были заражены ещё на производстве 4 ч.
Два кристалла, 304 ядра и 32 Гбайт HBM: подробности об Arm-чипах LX2 в китайском суперкомпьютере LineShine 5 ч.
Акции технологических компаний продолжают дешеветь по всему миру из-за опасений по поводу ИИ 5 ч.