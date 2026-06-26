Внеземная АЭС и не только: власти России раскрыли планы по освоению Луны и изучению Венеры

Россия собирается построить на Луне атомную электростанцию, начать осваивать её ресурсы и ресурсы астероидов, выводить в космос транспортные средства с ядерными энергетическими установками, а также отправлять исследовательские аппараты на Марс и Венеру.

Об этих планах говорится в проекте президентского указа «Об основах государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности и использования её результатов на период до 2036 года и дальнейшую перспективу».

До 2036 года должны завершиться развёртывание российской орбитальной станции и возобновиться программа исследования Луны с помощью автоматических космических аппаратов — предусмотрена доставки образцов лунного грунта на Землю. Запланировано создание лунной АЭС «для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества». Исследователи намерены изучать факторы, которые воздействуют на живые организмы при полётах на космических аппаратах; в том числе получить данные о возможности многолетнего пребывания организмов в космосе.

После 2036 года Россия собирается заняться исследованием Марса и Венеры при помощи автоматических космических аппаратов. Планируется строительство и вывод к космос транспортных средств с ядерными энергетическими установками. В планах значится также поиск и освоение ресурсов не только луны, но и астероидов.

На 2028 год запланирован запуск миссии «Луна-26», в 2029 и 2030 годы стартуют миссии «Луна-27/1» и «Луна-27/2», а на 2032–2036 годы отложены миссии «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30», сообщил в апреле вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.