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Из-за ИИ ноутбуки и смартфоны подорожают ещё сильнее, а потом могут стать дефицитом

Спрос на ИИ-технологии повлёк за собой дефицит микросхем памяти, что в итоге привело к значительному подорожанию как оперативной памяти, так и твердотельных накопителейц. Это в свою очередь привело к росту цен на потребительские электронные устройства, а в будущем может спровоцировать их дефицит.

На этой неделе Apple объявила о повышении цен на MacBook и iPad, перекладывая на потребителей растущие затраты на память, сообщив при этом, что дефицит памяти представляет собой «беспрецедентную проблему».

Генеральный директор ретейлера Best Buy Джейсон Бонфиг (Jason Bonfig) заявил журналистам, что, как ожидается, больше всего пострадает от повышения цен его подразделение по продаже компьютеров.

Согласно прогнозу Ранджита Атвала (Ranjit Atwal), старшего директора-аналитика Gartner, резкий рост цен на память приведёт к сокращению в 2026 году мировых поставок персональных компьютеров на 10,4 % и смартфонов на 8,4 %. Gartner также прогнозирует рост цен на ПК год к году на 17 %, на смартфоны — на 13 %. Он отметил, что в отличие от предыдущих случаев роста цен на память, в этот раз наблюдается разница в масштабах роста, добавив, что компания прогнозирует, что цены останутся высокими в течение длительного времени.

Аналитик сообщил, что поначалу потребители могут даже не замечать повышение цен, поскольку большинство из них обновляет свои ноутбуки через четыре-пять лет и могут даже не помнить, сколько они заплатили раньше. Но в конечном итоге это обязательно скажется на них в ближайшее время.

Пока, по словам Бонфига, в Best Buy не заметили никаких признаков того, что потребители откладывают покупки из-за роста стоимости памяти или что он повлиял на их бюджеты.

Вместе с тем, в Gartner считают, что из-за роста цен потребители могут дольше пользоваться своими устройствами, что приведёт к изменениям в циклах обновления таких продуктов как смартфоны.

Ранее в этом месяце коалиция организаций, включая Национальную федерацию розничной торговли США (NRF), направила письмо в Министерство финансов и Министерство торговли США с просьбой изучить «срочный дисбаланс» микросхем памяти и потенциал «значительного и устойчивого повышения цен в краткосрочной перспективе» для потребителей, а также принять меры к защите «потребителей, работников и предприятия всех размеров» от влияния этого фактора.

Джон Голд (Jon Gold), вице-президент NRF, допустил, что нехватка микросхем памяти может также привести к дефициту потребительской электроники.

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Теги: память для пк, цена, ноутбук, смартфон
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