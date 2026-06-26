«Неустойчивая бизнес-модель»: Volkswagen готовится уволить до 100 000 сотрудников и закрыть четыре завода

По словам осведомлённых источников, Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов в Германии и сокращения до 100 000 рабочих мест, что может стать крупнейшей реорганизацией в истории отрасли. Этот шаг компания предпринимает на фоне растущего давления со стороны китайских конкурентов, жёстких пошлин на импорт автомобилей в США, а также снижения спроса в Европе, что, по словам компании, «делает её бизнес-модель неустойчивой».

Члены наблюдательного совета Volkswagen обсудят планы реорганизации на заседании 9 июля. Если решение о столь масштабной смене бизнес-модели будет принято, закрытие заводов в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме поставит под угрозу более 45 000 рабочих мест. С учётом ранее запланированных сокращений 50 000 сотрудников, общее количество уволенных приблизится к 100 000 человек, что станет крупнейшей «оптимизацией» в истории автомобильной промышленности.

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме (Oliver Blume) Блюме и финансовый директор Арно Антлиц (Arno Antlitz) намерены коренным образом реструктурировать 89-летнюю компанию, включая выделение основного бренда VW и производства запчастей в отдельные структуры. Источники сообщают, что автопроизводитель планирует сократит инвестиции примерно на 15 % до чуть более €130 млрд в течение следующих пяти лет.

Планы реорганизации, представленные на этой неделе Блюме высшему руководству компании, встретят ожесточённое сопротивление со стороны профсоюзов и земли Нижняя Саксония, второго по величине акционера автопроизводителя. Производственный совет VW и влиятельный немецкий профсоюз IG Metall заявили о своей решимости «сделать все возможное, чтобы предотвратить [реорганизацию]». Первая попытка Блюме закрыть заводы в Германии в 2024 году столкнулась с ожесточённым сопротивлением профсоюзов, что вынудило компанию отступить.

Крупные европейские и американские автопроизводители неуклонно теряют рыночные позиции в Китае. Согласно данным аналитической компании AlixPartners, рыночная доля некитайских автопроизводителей упала с 57 % в 2020 году до 32 % в 2025 году. Volkswagen, который на протяжении многих лет был ведущим автопроизводителем Китая, в 2024 году уступил второе место компании BYD, а в 2025 году опустился на третье место.

Китайские автопроизводители также расширяются на развивающиеся рынки и быстро растут на родине Volkswagen в Европе. По данным ACEA, компании BYD, Chery, SAIC и Leapmotor удвоили свою совокупную долю на европейском рынке к маю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё десятки китайских автопроизводителей запустили или планируют запустить свои автомобили в Европе в ближайшее время.

«Группа VW годами страдала от пренебрежения к перераспределению численности персонала из-за жёсткого контроля со стороны регионального правительства и профсоюзов над компанией, — считает независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт (Matthias Schmidt). — Рыночная реальность сильнее всего бьёт по немецкому гиганту».

В 2025 финансовом году численность персонала Volkswagen по всему миру составляла 667 164 человека, при этом почти 43 % работали в Германии. Сегодня акции автопроизводителя упали до 16-летнего минимума, снизившись на 3,4 %.