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Qualcomm готовит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и ещё несколько флагманских чипов, разобраться в которых будет непросто

Названия мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon нередко вызывают путаницу: небольшие вариации порождают новые названия и опции, а конечные продукты не так уж сильно отличаются друг от друга. Упрощать эту схему производитель не намерен. В разработке находятся несколько новых флагманских процессоров во главе с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, сообщил инсайдер Digital Chat Station.

Источник изображения: qualcomm.com

Источник изображения: qualcomm.com

Актуальный флагманский чип Qualcomm носит и без того длинное название Snapdragon 8 Elite Gen 5, но в наименование его преемника Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro решили добавить приставку «Pro». Это название, утверждает инсайдер, вызвано «рекордной пиковой производительностью», которую обеспечивает конфигурация ядер Oryon 2 + 3 + 3, более высокая тактовая частота, новая графическая подсистема A850, для которой можно выделить до 16 Гбайт памяти, а также поддержка LPDDR6/5X; процессор будет выпускаться с использованием техпроцесса 2 нм. Чип получит простой модельный индекс SM8975.

Если верить неофициальной информации, Qualcomm готовит ещё три чипа, в том числе Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Gen 6 — младший получит более слабую графику, не будет поддерживать LPDDR6, а максимальный объём доступный для графической подсистемы памяти составит 12 Гбайт. Конфигурация ядер сохранит ту же схему 2 + 3 + 3. Компания планирует выпустить обновлённый вариант Snapdragon 8 Elite Gen 5 с модельным индексом SM8850Q, а также чип SM8845 Pro, который получит маркетинговое наименование Snapdragon 8 Gen 6 или Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

Qualcomm традиционно придерживается стандартных сроков, то есть новые процессоры появятся в ближайшие месяцы, а первые флагманские устройства на старшем Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro выйдут в период с октября по декабрь.

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Теги: qualcomm, snapdragon, процессор
qualcomm, snapdragon, процессор
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