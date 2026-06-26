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«Безликая толпа» навсегда отстранила основателя «Википедии» от её редактирования

«Википедию» может редактировать любой из 53 миллионов её участников, однако сооснователь и автор её названия Ларри Сангер (Larry Sanger) отстранён от редактирования онлайн-энциклопедии на «неопределённый срок» по обвинению в «лжи и искажении фактов». Ранее он запустил проект по созданию «более сбалансированной» версии энциклопедии Wiki Intellectual Diversity, чтобы поддержать «изначальную, твёрдую приверженность "Википедии" интеллектуальному разнообразию».

Источник изображения: «Википедия»

Источник изображения: «Википедия»

57-летний Сангер основал онлайн-энциклопедию «Википедия» в 2001 году и является автором её названия. Однако вскоре он покинул «Википедию», назвав её «неисправимой». Сангер лишился прав редактора после запуска своего проекта «Интеллектуальное разнообразие» (WikiProject Intellectual Diversity), который, по его замыслу, должен помочь представителям недостаточно представленных групп получить большее влияние и поддержать «изначальную, твёрдую приверженность “Википедии” интеллектуальному разнообразию».

«Ну вот и всё — меня заблокировали в “Википедии” “на неопределённый срок” по неуказанным причинам, по “консенсусу” толпы, — написал Сангер 22 июня в соцсети X. — Не было надлежащей правовой процедуры, не было прокурора, не было беспристрастного судьи, не было присяжных, не было толкования закона. Все мои судьи избрали себя сами и ненавидели меня».

23 июня его аккаунт был ненадолго активирован, но затем окончательно заблокирован «на неопределённый срок». Редакторы обвинили Сангера в «лжи и искажении фактов», а также «агитации» посредством постов вне «Википедии», которые «были сделаны с целью повлиять на исход дискуссии определённым образом».

Сангер был «ошеломлён» этим решением и обвинил в нём «безликую толпу». Он заявил, что ещё в 2004 году предупреждал, что «Википедии» крайне необходимы надлежащий устав сообщества и верховенство права.

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Теги: wikipedia, основатель, блокировка
wikipedia, основатель, блокировка
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