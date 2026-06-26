OpenAI представила GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, но доступ к новым моделям получили лишь избранные

Компания OpenAI официально представила семейство языковых моделей GPT-5.6, в которое вошли три модели разного уровня: флагманская Sol, сбалансированная Terra и доступная Luna. Пока они доступны лишь ограниченному кругу доверенных партнёров через API и Codex, однако уже в ближайшие недели компания рассчитывает открыть к ним широкий доступ, в том числе через ChatGPT.

С выходом GPT-5.6 OpenAI изменила схему именования своих моделей. Теперь цифра обозначает поколение модели, а названия Sol, Terra и Luna станут постоянными обозначениями уровней производительности. Модели разных уровней будут развиваться независимо друг от друга.

По словам разработчиков, GPT-5.6 стала самым мощным семейством моделей компании. Особый акцент сделан на задачах программирования, кибербезопасности, биологии, а также длительных агентных сценариях, требующих планирования и выполнения последовательности действий.

Для Sol предусмотрены два дополнительных режима работы. Режим Max выделяет модели больше времени на рассуждения при решении сложных задач, а Ultra использует нескольких субагентов для ускорения выполнения комплексных рабочих процессов.

OpenAI приводит результаты собственных тестов производительности. В бенчмарке TerminalBench 2.1, оценивающем выполнение сложных задач в командной строке, GPT-5.6 Sol в режиме Ultra набрала 91,9 %, обычная Sol — 88,8 %, Terra — 84,3 %, а Luna — 82,5 %. Кроме того, компания заявляет, что Sol превосходит GPT-5.5 в биологических исследованиях (GeneBench v1), одновременно расходуя меньше токенов, а также является самой сильной моделью OpenAI в области кибербезопасности.

Стоимость использования моделей также заметно различается. GPT-5.6 Sol обойдётся в $5 за миллион входных токенов и $30 за миллион выходных, Terra — в $2,5 и $15 соответственно, а Luna — всего в $1 и $6 за миллион токенов. Одновременно OpenAI улучшила механизм кэширования запросов в API: модели GPT-5.6 поддерживают явные точки сброса кэша (cache breakpoints), а минимальное время хранения кэшированных запросов увеличено до 30 минут.

Отдельное внимание OpenAI уделила безопасности. OpenAI утверждает, что GPT-5.6 получила «самый надёжный стек защитных механизмов» в истории компании. Модель обучена отказывать в выполнении запрещённых запросов, связанных с проведением кибератак, даже если пользователь пытается скрыть свои намерения, обмануть или обойти ограничения при помощи джейлбрейков. По словам разработчиков, Sol значительно лучше справляется с поиском и устранением уязвимостей, чем с проведением полноценных атак на компьютерные системы.

Компания также сообщила, что на автоматизированное тестирование защиты модели было затрачено более 700 тыс. GPU-часов на ускорителях уровня NVIDIA A100. Кроме того, в проверке участвовали независимые специалисты по безопасности, которые продолжат тестирование модели в течение всего периода предварительного доступа.

Во время ограниченного тестирования OpenAI намеренно использует более строгие меры защиты. Компания предупреждает, что некоторые легитимные запросы, особенно связанные с исследованиями в области информационной безопасности, могут временно блокироваться или проходить дополнительную проверку. Эти случаи и должны помочь разработчикам скорректировать работу защитных механизмов перед массовым запуском.

Релиз GPT-5.6 состоялся менее чем через сутки после появления сообщений о том, что OpenAI отложит запуск новой модели по просьбе администрации президента США Дональда Трампа. По данным СМИ, во время предварительного тестирования доступ к модели будет предоставляться лишь ограниченному кругу организаций, согласованному с американскими властями.

При этом OpenAI подчёркивает, что не считает подобную процедуру нормой. Компания заявила, что сотрудничала с правительством США перед запуском GPT-5.6, однако рассчитывает, что в дальнейшем подобные модели будут выходить без необходимости предварительного государственного согласования.