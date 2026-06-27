Anthropic получила право восстановить доступ к Mythos 5 для ряда клиентов

Пару недель назад власти США распорядились закрыть доступ иностранных граждан к передовым ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic, но она не могла сделать это избирательно, а потому отключила почти всех клиентов от этих средств проверки кибербезопасности. К концу этой недели Anthropic удалось добиться права на частичное восстановление доступа к Mythos 5.

Об этом сообщило агентство Bloomberg накануне, отметив, что данный шаг со стороны Anthropic был согласован с правительством США. В письме министра торговли Говарда Лютника (Howard Lutnick) в адрес директора Anthropic по вычислениям говорится: «Anthropic поработала с правительством США над устранением рисков, связанных с описываемыми моделями. Эти усилия привели к существенному прогрессу. Доступ к модели может быть восстановлен для определённых доверенных партнёров».

В комментариях другого представителя министерства Бенно Кааса (Benno Kaas) говорится, что всего за две недели была проделана работа, позволяющая сохранить за США статус мирового лидера в ИИ без ущерба для национальной безопасности. При этом в письме американского ведомства ничего не говорится об изменении условий доступа к более «мягкой» с точки зрения создаваемых рисков модели Fable 5. В ответном заявлении Anthropic говорится, что Mythos 5 снова может пользоваться небольшая группа специалистов в области киберзащиты и инфраструктурных провайдеров. Компания работает над восстановлением доступа для этих клиентов в максимально сжатые сроки. Anthropic также будет стремиться к возвращению Fable 5 в общий доступ. Взаимодействие с властями США на эту тему будет продолжаться в течение выходных.

Стороны переговоров также выработают рамочные условия для взаимодействия на случай возникновения подобных ситуаций в будущем. Конкурирующей OpenAI на этапе распространения своей модели GPT 5.6 пришлось согласовывать всех получающих к ней доступ клиентов с властями США. К началу текущего месяца формальные условия для доступа к Mythos 5 имели около 200 компаний и организаций. Какая часть из них сможет его восстановить в ближайшее время, не уточняется. Знакомые с ходом переговоров источники отмечают, что генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) старался в них не вмешиваться, чтобы не провоцировать американских чиновников, с которыми у него сложились не самые простые отношения.