Сегодня 27 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости слухи Apple запланировала на осень обновлённый...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple запланировала на осень обновлённый MacBook Pro на чипе M6 и сенсорный MacBook Ultra на основе M5 Pro и Max

Планы Apple на выпуск ноутбуков начинают проясняться, и способствовала этому информация, которую получил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Если верить неофициальным сведениям, осенью компания выпустит MacBook Ultra с сенсорным экраном и обновлённый MacBook Pro с процессором M6.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Слухи о том, что этой осенью Apple выпустит MacBook высокого класса, ходят относительно давно. Ранее предполагалось, что это будет полностью переработанный MacBook Pro, но всё чаще поступают сообщения об открывающем новую линейку MacBook Ultra. Сообщения Марка Гурмана на этой неделе подтверждают эту версию, впрочем, в разработке находится и MacBook Pro.

Сенсорный MacBook с совершенно новым дизайном будет работать на чипах M5 Pro и M5 Max — он «займёт верхнюю позицию в линейке Apple», уверен аналитик. Наличие тех же чипов, что ранее появились в MacBook Pro, подтверждает, что речь идёт о совершенно новой, отдельной линейке MacBook Ultra.

Вместе с ним выйдет и обновлённый MacBook Pro — Apple протестировала компьютер на базовом M6. Ноутбук получил модельный индекс J804, и его выход намечен на этот год. Об этом Гурман упомянул, когда рассказал, что Apple не планирует выпускать старшие процессоры M6 Pro и M6 Max, вместо которых она ускорит разработку M7 нового поколения.

Таким образом, осенью ожидаются две производительные модели ноутбуков Apple:

  • MacBook Ultra с сенсорным OLED-дисплеем, совершенно новым дизайном и чипами M5 Pro и M5 Max;
  • MacBook Pro на чипе M6 с сохранением существующего дизайна.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Apple упали более чем на 5 % после резкого повышения цен на MacBook и iPad
Россияне массово раскупают дешёвые новинки Apple — MacBook Neo и iPhone 17e стали хитами
Линейка Mac получит четыре новые модели с чипами серии M5 до конца года
Apple начала продавать восстановленные MacBook Neo — по недавней цене новых
SpaceX превратит Starlink в мобильного оператора и бросит вызов «большой тройке» США
Apple пропустит M6 Pro и M6 Max, чтобы ускорить выпуск процессоров M7 с упором на ИИ
Теги: apple, macbook, компьютер
apple, macbook, компьютер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
CATL: до массового внедрения натриевых и твердотельных батарей в электромобили ещё несколько лет
«Глоток свежего воздуха»: игроков впечатлил час геймплея гоночного экшена Clutch от бывших разработчиков Forza Horizon
Apatura пытается убедить жителей, что 300-МВт ЦОД через дорогу от их домов принесёт только пользу
Из-за ИИ ноутбуки и смартфоны подорожают ещё сильнее, а потом могут стать дефицитом
MSI выпустит в России флагманский игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic с Core Ultra 9 290HX и RTX 5090
Anthropic получила право восстановить доступ к Mythos 5 для ряда клиентов 3 ч.
Новая статья: Call of the Elder Gods — уют неизведанного. Рецензия 9 ч.
OpenAI представила GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, но доступ к новым моделям получили лишь избранные 12 ч.
Мультиплеер Bloodborne на ПК станет реальностью — разработчики эмулятора shadPS4 готовят ответ PlayStation Network 12 ч.
Фанаты Resident Evil 2 спустя 28 лет поисков установили личность загадочного бойфренда Джилл Валентайн 13 ч.
«Безликая толпа» навсегда отстранила основателя «Википедии» от её редактирования 14 ч.
Фанаты выдают желаемое за действительное: авторитетное издание опровергло слухи о планах Rockstar на выпуск дискового издания GTA VI 15 ч.
«Рискуют разочаровать фанатов»: ветеран Bethesda предостерёг Xbox насчёт ускорения разработки The Elder Scrolls VI и Fallout 5 15 ч.
Альтернативный клиент Telega объявил о закрытии с 1 июля 18 ч.
На платформе ClawHub обнаружены вредоносные навыки для ИИ-агента OpenClaw 19 ч.
Apple запланировала на осень обновлённый MacBook Pro на чипе M6 и сенсорный MacBook Ultra на основе M5 Pro и Max 23 мин.
Руководитель разработки Apple Vision Pro переходит на работу в OpenAI 28 мин.
Акции SpaceX будут включены в индекс Nasdaq 100 по ускоренному варианту, расширив доступность для инвесторов 2 ч.
Китай в ближайшие годы вдвое расширит орбитальную станцию «Тяньгун» и запустит телескоп уровня «Хаббла» 8 ч.
Представлен отечественный шлюз веб-безопасности корпоративного класса UserGate Secure Web Gateway 10 ч.
Моддер научил контроллер Steam самостоятельно возвращаться к зарядному устройству 12 ч.
Qualcomm готовит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и ещё несколько флагманских чипов, разобраться в которых будет непросто 14 ч.
«Неустойчивая бизнес-модель»: Volkswagen готовится уволить до 100 000 сотрудников и закрыть четыре завода 14 ч.
Valve отказалась от громких обещаний по поводу производительности Steam Machine 15 ч.
Американские учёные разработали электронный «нос», способный вынюхивать опасные продукты 15 ч.