Apple запланировала на осень обновлённый MacBook Pro на чипе M6 и сенсорный MacBook Ultra на основе M5 Pro и Max

Планы Apple на выпуск ноутбуков начинают проясняться, и способствовала этому информация, которую получил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Если верить неофициальным сведениям, осенью компания выпустит MacBook Ultra с сенсорным экраном и обновлённый MacBook Pro с процессором M6.

Слухи о том, что этой осенью Apple выпустит MacBook высокого класса, ходят относительно давно. Ранее предполагалось, что это будет полностью переработанный MacBook Pro, но всё чаще поступают сообщения об открывающем новую линейку MacBook Ultra. Сообщения Марка Гурмана на этой неделе подтверждают эту версию, впрочем, в разработке находится и MacBook Pro.

Сенсорный MacBook с совершенно новым дизайном будет работать на чипах M5 Pro и M5 Max — он «займёт верхнюю позицию в линейке Apple», уверен аналитик. Наличие тех же чипов, что ранее появились в MacBook Pro, подтверждает, что речь идёт о совершенно новой, отдельной линейке MacBook Ultra.

Вместе с ним выйдет и обновлённый MacBook Pro — Apple протестировала компьютер на базовом M6. Ноутбук получил модельный индекс J804, и его выход намечен на этот год. Об этом Гурман упомянул, когда рассказал, что Apple не планирует выпускать старшие процессоры M6 Pro и M6 Max, вместо которых она ускорит разработку M7 нового поколения.

Таким образом, осенью ожидаются две производительные модели ноутбуков Apple: