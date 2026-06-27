Google согласилась на регулирование ИИ, но на своих условиях

Google, которая, как и другие разработчики систем искусственного интеллекта, ранее выступала за введение регулирования всей отрасли, теперь решила уточнить свой запрос на государственное вмешательство и предложить «золотую середину» — в первую очередь благоприятную для её собственных интересов.

С момента прихода бума ИИ разработчики систем настаивают на том, чтобы власти начали регулировать новую отрасль, но лишь до той поры, пока надзор не начинает наносить ущерб бизнесу. К ответственности призывал коллег гендиректор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), но и он начал возражать, когда новые модели компании пришлось изъять из общего доступа. Вот и Google, которая также призывала к регулированию ИИ, решила конкретизировать свою инициативу.

«Дебаты о регулировании ИИ застряли в ложном выборе между чрезмерным регулированием и отсутствием регулирования. Существует золотая середина: прагматичный, основанный на фактах подход, который признаёт уникальные проблемы и возможности как передового ИИ, так и широко используемых приложений ИИ», — написал президент Google Кент Уокер (Kent Walker). В посвящённом этому вопросу 21-страничном материале (PDF) поисковый гигант предложил сформировать контролируемую федеральными властями США «Организацию по регулированию передовых разработок в области ИИ» FARO (Frontier AI Regulatory Organization).

Непросто соотнести идею о «золотой середине» с мрачными пророчествами об ИИ, которые поступали от лидеров технологической отрасли в последние десятилетия. Если ИИ действительно представляет собой экзистенциальную угрозу, то его регулирование должно быть жёстким. Но в Google призывают к умеренности: «Платформы ИИ должны принимать разумные меры: постоянно выводить предупреждения, фильтровать материалы деликатного или романтического характера, избегать утверждений, что модель является человеком (и регулярно указывать, что это не так), и не поощрять эмоциональную зависимость».

Компания предлагает не запрещать строительство центров обработки данных, а вести переговоры с местными жителями. «Вопрос не в том, есть ЦОД или нет, а в том, как строить ЦОД правильно, ответственно и в сотрудничестве с местными сообществами», — уверены в Google. На деле, однако, картина радикально отличается от того, о чём говорит компания: американцы проявляют редкое единство в противодействии строительству ЦОД близ населённых пунктов.

Наконец, Google выступила на стороне отрасли в вопросах авторского права при обучении ИИ. «Использование общедоступных веб-материалов для обучения моделей — это преобразующее, не копирующее применение — как студент-художник, который вдохновляется, прогуливаясь по галерее, — должно оставаться под защитой в рамках добросовестного использования в США и исключений, касающихся анализа текста и данных, за рубежом», — предлагает поисковый гигант.