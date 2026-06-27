Сегодня 27 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google согласилась на регулирование ИИ, ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google согласилась на регулирование ИИ, но на своих условиях

Google, которая, как и другие разработчики систем искусственного интеллекта, ранее выступала за введение регулирования всей отрасли, теперь решила уточнить свой запрос на государственное вмешательство и предложить «золотую середину» — в первую очередь благоприятную для её собственных интересов.

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

С момента прихода бума ИИ разработчики систем настаивают на том, чтобы власти начали регулировать новую отрасль, но лишь до той поры, пока надзор не начинает наносить ущерб бизнесу. К ответственности призывал коллег гендиректор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), но и он начал возражать, когда новые модели компании пришлось изъять из общего доступа. Вот и Google, которая также призывала к регулированию ИИ, решила конкретизировать свою инициативу.

«Дебаты о регулировании ИИ застряли в ложном выборе между чрезмерным регулированием и отсутствием регулирования. Существует золотая середина: прагматичный, основанный на фактах подход, который признаёт уникальные проблемы и возможности как передового ИИ, так и широко используемых приложений ИИ», — написал президент Google Кент Уокер (Kent Walker). В посвящённом этому вопросу 21-страничном материале (PDF) поисковый гигант предложил сформировать контролируемую федеральными властями США «Организацию по регулированию передовых разработок в области ИИ» FARO (Frontier AI Regulatory Organization).

Непросто соотнести идею о «золотой середине» с мрачными пророчествами об ИИ, которые поступали от лидеров технологической отрасли в последние десятилетия. Если ИИ действительно представляет собой экзистенциальную угрозу, то его регулирование должно быть жёстким. Но в Google призывают к умеренности: «Платформы ИИ должны принимать разумные меры: постоянно выводить предупреждения, фильтровать материалы деликатного или романтического характера, избегать утверждений, что модель является человеком (и регулярно указывать, что это не так), и не поощрять эмоциональную зависимость».

Компания предлагает не запрещать строительство центров обработки данных, а вести переговоры с местными жителями. «Вопрос не в том, есть ЦОД или нет, а в том, как строить ЦОД правильно, ответственно и в сотрудничестве с местными сообществами», — уверены в Google. На деле, однако, картина радикально отличается от того, о чём говорит компания: американцы проявляют редкое единство в противодействии строительству ЦОД близ населённых пунктов.

Наконец, Google выступила на стороне отрасли в вопросах авторского права при обучении ИИ. «Использование общедоступных веб-материалов для обучения моделей — это преобразующее, не копирующее применение — как студент-художник, который вдохновляется, прогуливаясь по галерее, — должно оставаться под защитой в рамках добросовестного использования в США и исключений, касающихся анализа текста и данных, за рубежом», — предлагает поисковый гигант.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google продолжает терять ИИ-таланты — ещё двое исследователей ушли в Anthropic
Google Chrome научился отправлять фрагменты экрана напрямую чат-боту Gemini
Глава Google DeepMind назвал сроки появления AGI и рассказал, что позволит людям конкурировать с ИИ
Anthropic получила право восстановить доступ к Mythos 5 для ряда клиентов
На платформе ClawHub обнаружены вредоносные навыки для ИИ-агента OpenClaw
Google Gemini 3.5 Flash научилась полностью управлять компьютерами
Теги: google, ии, регулирование
google, ии, регулирование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
CATL: до массового внедрения натриевых и твердотельных батарей в электромобили ещё несколько лет
«Глоток свежего воздуха»: игроков впечатлил час геймплея гоночного экшена Clutch от бывших разработчиков Forza Horizon
MSI выпустит в России флагманский игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic с Core Ultra 9 290HX и RTX 5090
Apatura пытается убедить жителей, что 300-МВт ЦОД через дорогу от их домов принесёт только пользу
Из-за ИИ ноутбуки и смартфоны подорожают ещё сильнее, а потом могут стать дефицитом
Путин подписал закон о создании базы IMEI всех смартфонов россиян 41 мин.
Google согласилась на регулирование ИИ, но на своих условиях 43 мин.
Anthropic получила право восстановить доступ к Mythos 5 для ряда клиентов 4 ч.
Новая статья: Call of the Elder Gods — уют неизведанного. Рецензия 10 ч.
OpenAI представила GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, но доступ к новым моделям получили лишь избранные 13 ч.
Мультиплеер Bloodborne на ПК станет реальностью — разработчики эмулятора shadPS4 готовят ответ PlayStation Network 14 ч.
Фанаты Resident Evil 2 спустя 28 лет поисков установили личность загадочного бойфренда Джилл Валентайн 15 ч.
«Безликая толпа» навсегда отстранила основателя «Википедии» от её редактирования 16 ч.
Фанаты выдают желаемое за действительное: авторитетное издание опровергло слухи о планах Rockstar на выпуск дискового издания GTA VI 16 ч.
«Рискуют разочаровать фанатов»: ветеран Bethesda предостерёг Xbox насчёт ускорения разработки The Elder Scrolls VI и Fallout 5 17 ч.
GameStop не отказывается от идеи купить eBay даже с учётом сопротивления последней 2 ч.
Apple запланировала на осень обновлённый MacBook Pro на чипе M6 и сенсорный MacBook Ultra на основе M5 Pro и Max 2 ч.
Руководитель разработки Apple Vision Pro переходит на работу в OpenAI 3 ч.
Акции SpaceX будут включены в индекс Nasdaq 100 по ускоренному варианту, расширив доступность для инвесторов 3 ч.
Китай в ближайшие годы вдвое расширит орбитальную станцию «Тяньгун» и запустит телескоп уровня «Хаббла» 10 ч.
Представлен отечественный шлюз веб-безопасности корпоративного класса UserGate Secure Web Gateway 12 ч.
Моддер научил контроллер Steam самостоятельно возвращаться к зарядному устройству 14 ч.
Qualcomm готовит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и ещё несколько флагманских чипов, разобраться в которых будет непросто 16 ч.
«Неустойчивая бизнес-модель»: Volkswagen готовится уволить до 100 000 сотрудников и закрыть четыре завода 16 ч.
Valve отказалась от громких обещаний по поводу производительности Steam Machine 16 ч.