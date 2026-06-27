SpaceX провела первое огневое испытание нового Starship для 13-го испытательного полёта

13-й испытательный полет Starship уже не за горами: на днях компания SpaceX провела первые статические огневые испытания двигателей нового корабля, подготовленного для следующего запуска. Испытания прошли для верхней ступени Starship V3, которая на 15 секунд запустила один из атмосферных двигателей Raptor 3.

Подобные испытание важны для уверенности, что двигатели космического корабля находятся в рабочем состоянии перед фактическим запуском. Всего Starship несёт шесть двигателей Raptor 3: три атмосферных и три для работы в вакууме. Во время набора высоты после отделения от первой ступени — ускорителя Super Heavy — корабль использует все шесть двигателей одновременно. На заключительном этапе полёта при входе в атмосферу повторно запускается только один атмосферный двигатель, который вчера компания испытала статическим прожигом.

Нелишне напомнить, что ракетный комплекс Starship — это сверхтяжелая ракета-носитель компании SpaceX, предназначенная для полного повторного использования. Её последний испытательный полет состоялся 22 мая, показав в основном успешную работу модернизированного комплекса Starship V3. При высоте 124,4 метра ракета Starship V3 является самой большой и мощной модификацией ракеты-носителя на сегодняшний день, на которую NASA возлагает большие надежды в плане возвращения американских астронавтов на Луну.

Важнейшей особенностью ракеты Starship V3 стало её оснащение демонстрационной системой перекачки горючего на орбите. Согласно планам освоения Луны, главным спускаемым аппаратом на поверхность спутника должен стать корабль Starship. Чтобы он долетел до неё и спустил, а также вернул обратно астронавтов, баки корабля должны быть заново заполнены на орбите после их опустошения во время взлёта с Земли. Это новые космические операции для всего человечества и от их успеха зависят все будущие межпланетные перелёты в нашей системе.

Начало статических огневых испытаний корабля, а позже и ускорителя дают надежду, что 13-й тестовый запуск ракеты состоится до конца лета. У NASA и SpaceX нет времени на раскачку — американцы должны вернуться на Луну до 20 января 2029 года, точка. Так постановил Дональд Трамп.