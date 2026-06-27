Сегодня 27 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос SpaceX провела первое огневое испытание ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX провела первое огневое испытание нового Starship для 13-го испытательного полёта

13-й испытательный полет Starship уже не за горами: на днях компания SpaceX провела первые статические огневые испытания двигателей нового корабля, подготовленного для следующего запуска. Испытания прошли для верхней ступени Starship V3, которая на 15 секунд запустила один из атмосферных двигателей Raptor 3.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Подобные испытание важны для уверенности, что двигатели космического корабля находятся в рабочем состоянии перед фактическим запуском. Всего Starship несёт шесть двигателей Raptor 3: три атмосферных и три для работы в вакууме. Во время набора высоты после отделения от первой ступени — ускорителя Super Heavy — корабль использует все шесть двигателей одновременно. На заключительном этапе полёта при входе в атмосферу повторно запускается только один атмосферный двигатель, который вчера компания испытала статическим прожигом.

Нелишне напомнить, что ракетный комплекс Starship — это сверхтяжелая ракета-носитель компании SpaceX, предназначенная для полного повторного использования. Её последний испытательный полет состоялся 22 мая, показав в основном успешную работу модернизированного комплекса Starship V3. При высоте 124,4 метра ракета Starship V3 является самой большой и мощной модификацией ракеты-носителя на сегодняшний день, на которую NASA возлагает большие надежды в плане возвращения американских астронавтов на Луну.

Важнейшей особенностью ракеты Starship V3 стало её оснащение демонстрационной системой перекачки горючего на орбите. Согласно планам освоения Луны, главным спускаемым аппаратом на поверхность спутника должен стать корабль Starship. Чтобы он долетел до неё и спустил, а также вернул обратно астронавтов, баки корабля должны быть заново заполнены на орбите после их опустошения во время взлёта с Земли. Это новые космические операции для всего человечества и от их успеха зависят все будущие межпланетные перелёты в нашей системе.

Начало статических огневых испытаний корабля, а позже и ускорителя дают надежду, что 13-й тестовый запуск ракеты состоится до конца лета. У NASA и SpaceX нет времени на раскачку — американцы должны вернуться на Луну до 20 января 2029 года, точка. Так постановил Дональд Трамп.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первый полёт Starship V3 доказал живучесть обновлённой мегаракеты, хоть и закончился взрывом
SpaceX впервые запустила новейшую мегаракету Starship V3 — корабль потерял двигатель, но продолжил полёт
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование
Китай в ближайшие годы вдвое расширит орбитальную станцию «Тяньгун» и запустит телескоп уровня «Хаббла»
Внеземная АЭС и не только: власти России раскрыли планы по освоению Луны и изучению Венеры
Сердце Млечного Пути сняли с невероятными детализацией и разрешением
Теги: spacex, starship, огневые испытания
spacex, starship, огневые испытания
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
CATL: до массового внедрения натриевых и твердотельных батарей в электромобили ещё несколько лет
«Глоток свежего воздуха»: игроков впечатлил час геймплея гоночного экшена Clutch от бывших разработчиков Forza Horizon
Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы
MSI выпустит в России флагманский игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic с Core Ultra 9 290HX и RTX 5090
Apatura пытается убедить жителей, что 300-МВт ЦОД через дорогу от их домов принесёт только пользу
Путин подписал закон о создании базы IMEI всех смартфонов россиян 3 ч.
Google согласилась на регулирование ИИ, но на своих условиях 3 ч.
Anthropic получила право восстановить доступ к Mythos 5 для ряда клиентов 6 ч.
Новая статья: Call of the Elder Gods — уют неизведанного. Рецензия 12 ч.
OpenAI представила GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, но доступ к новым моделям получили лишь избранные 15 ч.
Мультиплеер Bloodborne на ПК станет реальностью — разработчики эмулятора shadPS4 готовят ответ PlayStation Network 15 ч.
Фанаты Resident Evil 2 спустя 28 лет поисков установили личность загадочного бойфренда Джилл Валентайн 16 ч.
«Безликая толпа» навсегда отстранила основателя «Википедии» от её редактирования 17 ч.
Фанаты выдают желаемое за действительное: авторитетное издание опровергло слухи о планах Rockstar на выпуск дискового издания GTA VI 18 ч.
«Рискуют разочаровать фанатов»: ветеран Bethesda предостерёг Xbox насчёт ускорения разработки The Elder Scrolls VI и Fallout 5 18 ч.
SpaceX провела первое огневое испытание нового Starship для 13-го испытательного полёта 2 ч.
GameStop не отказывается от идеи купить eBay даже с учётом сопротивления последней 4 ч.
Apple запланировала на осень обновлённый MacBook Pro на чипе M6 и сенсорный MacBook Ultra на основе M5 Pro и Max 4 ч.
Руководитель разработки Apple Vision Pro переходит на работу в OpenAI 4 ч.
Акции SpaceX будут включены в индекс Nasdaq 100 по ускоренному варианту, расширив доступность для инвесторов 5 ч.
Китай в ближайшие годы вдвое расширит орбитальную станцию «Тяньгун» и запустит телескоп уровня «Хаббла» 11 ч.
Представлен отечественный шлюз веб-безопасности корпоративного класса UserGate Secure Web Gateway 13 ч.
Моддер научил контроллер Steam самостоятельно возвращаться к зарядному устройству 16 ч.
Qualcomm готовит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и ещё несколько флагманских чипов, разобраться в которых будет непросто 17 ч.
«Неустойчивая бизнес-модель»: Volkswagen готовится уволить до 100 000 сотрудников и закрыть четыре завода 17 ч.