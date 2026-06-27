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Дешёвой памяти в ближайшие годы можно не ждать: Micron закрепила высокие цены контрактами на $100 млрд

В условиях дефицита чипы памяти превращаются из товара массового потребления в стратегически важный актив — клиенты стремятся заключать с производителями долгосрочные соглашения о поставках (LTA) компонентов NAND и DRAM. Американский производитель Micron объявил, что заключил 16 стратегических соглашений с клиентами (SCA), из которых 14 в сумме оцениваются в $100 млрд.

Источник изображений: micron.com

Источник изображений: micron.com

«По 14 из 16 подписанных нами SCA совокупный доход при минимальной цене в соответствии с нашими контрактами в течение оставшегося срока действия соглашений составит приблизительно $100 млрд. В рамках подписанных нами на данный момент SCA мы прогнозируем получить денежные депозиты и связанные с ними финансовые обязательства на сумму $22 млрд», — заявили (PDF) в компании.

Другими словами, $100 млрд — это перспективная, но гарантированная выручка при условии, что клиенты выкупят минимально гарантированные объёмы продукции по минимальной цене. В действительности компания может заработать больше, если клиенты повысят объёмы закупок и/или будут платить более высокие цены. Micron ожидает, что подписавшие эти соглашения клиенты внесут предоплату или возьмут на себя эквивалентные финансовые обязательства, чтобы забронировать будущие поставки памяти.

Компания также уточнила, что подписала стратегические соглашения с четырьмя «очень крупными клиентами» и тремя «клиентами среднего размера» — то есть ранее эти клиенты не брали на себя обязательств по долгосрочным соглашениям. Контракты заключаются на пятилетний срок (если это не автопром, где стандартный срок составляет три года), с 2026 по 2030 календарный год.

В 2027 году предложение памяти на рынке останется недостаточным, отметила Micron, и только в 2028 году ситуация может начать постепенно улучшаться. Поэтому неудивительно, что клиенты компании готовы заключать долгосрочные соглашения по DRAM и NAND, чтобы гарантированно получить достаточные объёмы чипов памяти для своей продукции.

«Что касается поставок, наши клиенты понимают, что для устранения дефицита памяти и накопителей потребуется значительное время. Даже несмотря на то, что мы ожидаем постепенного улучшения отрасли в 2028 году, в настоящее время у нас нет чёткого представления, когда предложение памяти сможет догнать растущий спрос», — признался гендиректор компании Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra).

Обычно Micron и другие производители чипов памяти заключали долгосрочные соглашения только с крупнейшими клиентами, такими как Apple и Nvidia, и 16 стратегических соглашений — это очень много, что свидетельствует о смене бизнес-модели компании. Указанные 16 подписанных контрактов охватывают примерно 20 % объёма производства DRAM у Micron и 33 % объёма производства NAND в период до 2030 года. Компания может заключить и большее число подобных соглашений.

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Теги: micron, контракт, память
micron, контракт, память
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