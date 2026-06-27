Энтузиаст запустил Windows 11 на компьютере с памятью DDR, чипом Intel Core 2 Quad и видеокартой Radeon HD 4650

Дефицит и завышенные цены на чипы памяти вдохновляют энтузиастов на подвиги. На этой неделе стало известно, что повышение цен коснулось устаревшего стандарта DDR2, — и если этого оказалось недостаточно, энтузиаст под псевдонимом O_MORES установил Windows 11 на ПК с процессором Intel Core 2 Quad Q6600, материнской платой с поддержкой памяти DDR и видеокартой ATI Radeon HD 4650 в разъёме AGP.

Память DDR появилась на рубеже веков, заменив устаревшую SDR SDRAM, — внедрение нового стандарта началось с модулей DDR-200 и DDR-266, и это был значительный шаг вперёд по сравнению с предшествующими модулями SDRAM PC100 и PC133. Энтузиаст не уточнил, с какими модулями памяти он запустил свою систему, но спустя несколько лет самым быстрым стандартом стала DDR-400.

Другим важным компонентом сборки стала по-своему легендарная материнская плата ASRock ConRoe 865PE, которая поддерживает процессоры Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad, память DDR и располагает разъёмом AGP — в него подключили видеокарту ATI Radeon HD 4650. Последнее оказалось непростой задачей, но в итоге энтузиаст сумел обеспечить полную функциональность AGP 8X и аппаратное ускорение H.264 на видеокарте. Для этого потребовалось найти, а затем установить в систему 64-битные драйверы ATI для Windows 7, выпущенные в 2012 году.

После того как компьютер заработал, O_MORES подтвердил конфигурацию, запустив утилиты CPU-Z и GPU-Z. В Windows 11 на ПК со старыми комплектующими штатно функционируют современные браузеры, некоторые игры и 3D-тесты — и всё без сбоев. Энтузиаст особо отметил, что Windows 11 работает без UEFI, довольствуясь классическим BIOS с ACPI 1.1 — за это отвечает версия Windows 11 IoT.