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Далёкая галактика ворвалась в галактическое скопление и устроила там световое шоу на полнеба

Астрономы сообщили об обнаружении необычной радиогалактики RAD-BAARG, вокруг которой сформировалась структура, напоминающая лук со вложенной в него стрелой. Размеры этой структуры поражают — дуга «лука» простирается на 1,8 млн световых лет, что в 18 раз больше нашей галактики Млечный Путь. Похоже, всю эту красоту подсветил джет центральной чёрной дыры RAD-BAARG, но её природа остаётся до конца неизученной.

Источник изображения: RAD@home Collaboratory

Источник изображения: RAD@home Collaboratory

Необычный по форме объект получил обозначение RAD J104501.6+352852. Он обнаружен при красном смещении z = 0,159 — это примерно в 2 млрд световых лет от Земли. Объект был выявлен участником гражданского проекта RAD@home при анализе данных обзора LOFAR Two-metre Sky Survey — редкая удача для любителя.

Главная особенность RAD-BAARG — резкая асимметрия радиоизлучения, нетипичная для стандартных радиогалактик с двумя более или менее симметричными джетами от сверхмассивной чёрной дыры. Вместо этого оба джета RAD-BAARG выписали в небе S-образные протяжённые структуры, общий облик которых напоминает лук со стрелой.

Ключевые данные по объекту получены на частоте 144 МГц с помощью массива антенн LOFAR: именно низкочастотные наблюдения позволили увидеть стареющую популяцию релятивистских электронов и слабое синхротронное излучение, почти неразличимое на других радиочастотах.

Авторы считают, что таким образом радиоизлучение джетов подсветило ударный фронт, возникший в процессе вхождения галактики RAD-BAARG и сопутствующей ей среды в плотную горячую среду галактического скопления, что произошло на сверхзвуковой скорости. Если эта интерпретация подтвердится, объект станет редким примером того, как джеты сверхмассивной чёрной дыры служат подсветкой для проявления невидимых границ турбулентности газа в скоплениях, ударных волн и крупномасштабных потоков газа в формирующихся скоплениях галактик.

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Теги: радиотелескоп, астрономия, галактика, чёрная дыра
радиотелескоп, астрономия, галактика, чёрная дыра
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