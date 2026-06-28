Ограничения на доступ к ИИ-модели Anthropic Fable 5 будут сняты на следующей неделе

Если более мощная Mythos 5 была недоступна для пользователей на протяжении 15 дней из-за запрета властей США, то ориентированную на широкий круг клиентов ИИ-модель Fable 5 из-под ограничений Anthropic на этой неделе не вывела. Осведомлённые источники утверждают, что это случится на следующей неделе. Доступ к Mythos 5 для доверенных пользователей был восстановлен в пятницу.

Как отмечает Axios, переговоры Anthropic с американскими чиновниками на эту тему будут продолжаться и в выходные, поэтому доступ к Fable 5 может быть восстановлен уже на следующей неделе. Если более мощная Mythos 5, даже с учётом некоторых защитных механизмов, изначально была доступна лишь ограниченному кругу из примерно 200 доверенных компаний и организаций, то Fable 5 около трёх дней оставалась в широком доступе, поскольку разработчики предусмотрели для неё более серьёзные защитные механизмы. Впрочем, по некоторым данным, кто-то из пользователей нашёл способы их обхода, что отчасти и послужило причиной ограничения доступа к обеим моделям.

По информации Axios, среди американских ключевых ведомств только Пентагон и АНБ ещё не вынесли своего вердикта о безопасности возвращения Fable 5 в открытый доступ, а остальные правительственные структуры считают её достаточно безопасной для этого. Источник отмечает, что уладить спор между правительством США и Anthropic вокруг безопасности данных ИИ-моделей активно помогали министр торговли Говард Лютник (Howard Lutnick) и министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent).

Несмотря на ограниченный период свободного доступа к Fable 5, данная ИИ-модель успела завоевать высокие оценки среди компаний, активно внедряющих искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. Правда, после блокировки доступа 12 июня им пришлось срочно искать замену Fable 5, многие даже обратились к альтернативам китайского происхождения. На каких условиях Fable 5 вернётся, пока не уточняется. Первоначально она была доступна подписчикам некоторых планов семейства Claude без доплаты, но будет ли обеспечен такой порядок в дальнейшем, сказать сложно. Сейчас OpenAI и Anthropic недовольны тем, что каждая новая ИИ-модель отдельно проверяется правительством США на безопасность, поскольку это затягивает процесс выхода новинок на рынок, который стремительно развивается.