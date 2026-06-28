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Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами тем странам, которые будут облагать цифровые услуги американских компаний налогами

Окружив себя во второй президентский срок представителями американской технологической отрасли, Дональд Трамп (Donald Trump) рьяно защищает её интересы по всему миру. На этой неделе он выступил с заявлением о готовности обложить 100-процентными пошлинами импорт продукции из тех стран, которые берут налог с цифровых услуг американских корпораций.

Источник изображения: Unsplash, Vitalii Abakumov

Источник изображения: Unsplash, Vitalii Abakumov

Поводом для появления такого предупреждения, как признался Трамп на страницах своей социальной сети, стало обсуждение некоторыми странами возможности введения налога на цифровые услуги американских компаний. Некоторые из стран весьма близки к принятию подобных решений, как отметил американский президент. В случае, если такой налог будет введён исключительно в отношении американских компаний, президент США оставляет за собой право незамедлительно ввести 100-процентную импортную пошлину на все товары, поставляемые из соответствующих стран в США, без учёта всех прошлых и будущих договорённостей.

Важно учитывать, что в этом месяце властям Евросоюза удалось проголосовать за одобрение торговой сделки с США, которая обсуждалась с прошлого года. По её условиям, поставляемые в Европу американские товары промышленного происхождения в большинстве случаев освобождались от импортных пошлин, а европейские товары при ввозе в США облагались 15-процентной пошлиной. До начала переговоров ставка последней достигала 25 %, но американская сторона традиционно оставила себе пространство для манёвра. Теперь Трамп пытается не допустить введения налога на цифровые услуги американских компаний в Европе, угрожая сторонникам этой идеи повышенными импортными пошлинами.

Характерно, что во Франции такой налог в размере 3 % с годовой выручки американских компаний уже взимается, если её региональная величина превышает 25 млн евро, а мировая — 750 млн евро. Французские парламентарии даже предлагали в прошлом году поднять ставку налога до 6 %. Дональд Трамп пытается добиться отмены этого французского налога, угрожая властями страны введением 100-процентной пошлины на ввоз французских вин в США. Президент Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) на встрече со своим американским коллегой в этом месяце дал понять, что не собирается уступать ему в этом вопросе. Подобные противоречия у США возникали с Великобританией, Австрией, Испанией и рядом других европейских стран, которые планировали ввести налоги на цифровые услуги, оказываемые американскими компаниями. К этим услугам также относится деятельность торговых интернет-площадок и размещение рекламы.

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Теги: дональд трамп, евросоюз, закон о цифровых услугах, налоги, тарифы трампа
дональд трамп, евросоюз, закон о цифровых услугах, налоги, тарифы трампа
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