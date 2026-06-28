Глава Sony Interactive Entertainment намекнул на будущую портативную PlayStation

Недавние заявления главы Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино (Hideaki Nishino) позволяют предположить, что в будущем PlayStation будет двигаться в сторону более гибридных консолей, таких как Nintendo Switch. Этот шаг позволит вендору лучше соответствовать запросам современных геймеров, которые предпочитают играть на ходу.

Во время интервью для Famitsu, приуроченному к 40-летию журнала, Нисино вкратце затронул тему будущих консолей Sony. Ссылаясь на сделанное Нисино в 2024 году заявление о том, что в ближайшее время аппаратные продукты никуда не исчезнут, журналисты спросили, будет ли Sony и дальше делать упор на создание игровых консолей. Глава SIE ответил на этот вопрос утвердительно. «Моё убеждение в том, что консоль необходима для игры, не изменилось», — сказал Нисино, добавив, что Sony «намерена и дальше выпускать собственные игровые консоли».

Нисино отметил, что считает «возможность взять и играть» самым важным качество современной консоли. Он добавил, что разработка нового игрового опыта на консолях будет связана с «использованием технологий, которые можно применять в разных формах и местах», и это позволит Sony «создать нечто захватывающее».

«К примеру, хоть бренд PlayStation прочно ассоциируется с играми на телевизоре в гостиной, мы планируем выпустить мониторы и колонки, чтобы люди могли с комфортом играть и в других местах. В рамках этой инициативы мы разработали PlayStation Portal», — приводит источник слова Нисино.

Конечно, Sony уже много раз уводила PlayStation от телевизоров, начиная с портативного экрана для PSone в начале 2000-х годов и японского эксклюзива Pocketstation. Позднее были портативные консоли PSP и PS Vita, PS VR и уже упомянутое устройство для облачной потоковой передачи PlayStation Portal. Поддержка PlayStation Portal действует с ноября 2025 года и Нисино назвал облачную потоковую передачу важной функцией для портативной консоли. Он добавил, что «геймеры чувствуют себя комфортно, используя облачный стриминг, и их количество растёт с хорошей динамикой». По его данным, в январе 2026 года пользователей этой функции было в 1,5 раза больше, чем в декабре 2025 года.

Нисино сказал, что создав PlayStation Portal компания приняла вызов разработать устройство, которое предложит новый тип игрового опыта. «Мы думали: «Давайте попробуем это, давайте попробуем то», — и я хотел бы, чтобы мы продолжали двигаться вперёд в разработке продуктов, рассматривая разные идеи подобным образом», — сказал Нисино. Глава SIE сохранил уверенность в том, что игры останутся одним из «основных источников развлечений» для людей в будущем, но образ жизни людей постепенно меняется и разработчики аппаратных продуктов должны это учитывать.

Какой именно будет PS6, пока достоверно неизвестно. Ходят слухи, что Sony может выпустить док-станцию для консоли, похожей на Switch, или даже полноценное портативное устройство. Вероятно, какой бы не оказалась новая консоль компании, она будет иметь высокую цену. На фоне недавнего анонса Valve Steam Machine со стартовой ценой в $1050, может оказаться, что цена консолей Sony следующего поколения также превысит отметку в $1000. Это может заставить компанию отложить запуск устройства, чтобы избежать такой высокой цены.