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Австралия вдвое повысит штрафы для соцсетей, пускающих детей младше 16 лет

Австралия объявила об ужесточении наказания для компаний, не соблюдающих запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет, введённый в конце прошлого года, из-за многочисленных случаев его нарушения, пишет Reuters.

Источник изображения: Luke Porter/unsplash.com

Источник изображения: Luke Porter/unsplash.com

Согласно исследованию, опубликованному British Medical Journal, 85 % австралийцев в возрасте от 12 до 15 лет продолжали пользоваться соцсетями через три месяца после вступления запрета в силу. Две трети из них указывали при верификации свой возраст старше 16 лет или публиковали селфи, которое платформа ошибочно принимала как у пользователя старше 16 лет.

Премьер-министр Энтони Албаниз (Anthony Albanese) заявил, что с момента введения запрета более 5 млн учётных записей лиц младше 16 лет были деактивированы или ограничены. Но многочисленные исследования показывают, что механизмы подтверждения возраста, такие как создание селфи, легко обходятся детьми, и во многих случаях их даже не просили подтвердить свой возраст.

Правительством Австралии было объявлено, что максимальный штраф за систематические нарушения соцсетями запрета увеличится с 49,5 млн до 99 млн австралийских долларов ($68 млн). Также будут расширены полномочия Комиссара по безопасности в интернете (eSafety Commissioner) по сбору информации, что позволит ему, в частности, требовать от соцсетей предоставлять доказательства того, что они сделали для предотвращения создания аккаунтов подростками.

Правительство также подтвердило, что регулирующий орган eSafety активно расследует возможное несоблюдение требований запрета пятью платформами: Instagram и Facebook компании Meta, YouTube компании Google, Snapchat компании Snap и TikTok.

Вопрос ограничения доступа детей к соцсетям обсуждается и в других странах. На прошлой неделе Великобритания объявила о планах запретить детям младше 16 лет доступ к ряду платформ, чтобы защитить их от влияния вредного контента и чрезмерного времени, проводимого за компьютером, пишет Associated Press.

Канада, Бразилия и Индонезия ввели поправки в законодательство или объявили о возрастных ограничениях для доступа к социальным сетям. Франция, Испания, Дания, Таиланд и Южная Корея изучают возможность введения аналогичных мер.

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Теги: социальные сети, австралия, штраф, запрет
социальные сети, австралия, штраф, запрет
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