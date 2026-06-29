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Сегодня Apple начнёт сражение с патентным троллем за $500 млн в Верховном суде Великобритании

Крупным компаниям технологического сектора приходится то и дело сталкиваться с судебными претензиями компаний, которые владеют правами на те или иные разработки. В случае с Apple подобным оппонентом является Optis — владеющая рядом ключевых патентов группа, которая угрожает парализовать бизнес первой из компаний и требует от неё компенсацию в размере $500 млн.

Источник изображения: Unsplash, Wesley Tingey

Источник изображения: Unsplash, Wesley Tingey

На этой неделе в Верховном суде Соединённого Королевства приступит к слушанию дела о претензиях Optis к Apple в области интеллектуальной собственности. Спорные патенты касаются технологий передачи данных, изначально они были зарегистрированы Ericsson, Samsung и Panasonic, но позже были проданы группе Optis, которая принадлежит консорциуму американских институциональных инвесторов. Патенты описывают технологии передачи информации, включая голосовую, между мобильными устройствами. Если Apple проиграет в суде, это может повлечь серьёзные последствия и для других производителей электронных средств связи, а также способствовать росту цен на такие устройства для конечных пользователей.

Переговоры между Optis и Apple по поводу лицензирования спорных технологий велись в 2019 году, но не завершились успехом. Рассмотрение дела в суде британской юрисдикции формально позволяет истцу в случае победы требовать установления роялти для компаний по всему миру. Высокий суд Лондона в 2023 году постановил, что Apple должна выплатить Optis только $56 млн, но в прошлом году апелляционный суд увеличил сумму до $502 млн. Расхождения в оценках ущерба обусловлены различиями в методике оценки. Apple в целом не избегает выплаты роялти, но считает назначенные британскими судами суммы компенсации произвольными и оторванными от реальности. Подобный подход к определению ущерба способен навредить всей мировой электронной промышленности, как считают законные представители Apple. В свою очередь, Optis утверждает, что Apple использует своё рыночное влияние для чрезмерного занижения выплат. Кроме того, ответчик якобы пытается оспорить правомерность некоторых патентов, считая, что для использования некоторых технологий лицензия не требуется.

Судебное заседание будет проходить на протяжении трёх дней, в нём примет участие комиссия из пяти судей Верховного суда Соединённого Королевства. Американская Qualcomm также оспаривает принципы определения размера лицензионных отчислений, которых придерживается Apple. При предлагаемой последней уровне ставок роялти, как считают в Qualcomm, у разрабатывающих технологии компаний пропадает мотивация заниматься инновационной деятельностью.

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Теги: apple, optis, судебное разбирательство, патентный спор, тролль
apple, optis, судебное разбирательство, патентный спор, тролль
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