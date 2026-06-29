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Riot Games вернёт ту самую «Лигу» — анонсирована League of Legends Classic

Помимо амбициозного ремейка League of Legends, разработчики из американской студии Riot Games (принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent) трудятся ещё и над классической версией популярной MOBA.

Источник изображений: Riot Games

Источник изображений: Riot Games

Как стало известно, к релизу готовится режим League of Legends Classic (League Classic). Анонс сопровождался роликом, созданным под вдохновением от знаменитой сцены из сериала «В Филадельфии всегда солнечно».

По сюжету глава студий разработки «Лиги» Андрей ван Рон (Andrei van Roon) и исполнительный продюсер Пол Белецца (Paul Bellezza) обсуждают, как вернуть ту самую League of Legends. На YouTube видео имеет русские субтитры.

В соответствии с названием League of Legends Classic предложит воссоздание ранней версии популярной игры. Официальные подробности ожидаются 11 июля на финале турнира Mid-Season Invitational 2026.

Согласно находкам датамайнеров, в состав League Classic войдёт изначальная карта «Ущелье призывателей», старые системы рун и мастерства, механика голосования, классические предметы, отдельный боевой пропуск и магазин.

League of Legends вышла в уже далёком 2009 году, но до сих пор остаётся одной из самых популярных видеоигр на планете. Ежемесячная аудитория MOBA от Riot превышает 100 млн человек.

Что касается ремейка, то League Next представляет собой самое крупное обновление в истории игры. Релиз запланирован на 2027 год. Деталями поделятся после Mid-Season Invitational 2026, но до Worlds (чемпионат мира по League of Legends).

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Теги: league of legends classic, league classic, league of legends, riot games, moba
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