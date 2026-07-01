HUAWEI nova Y74: посвежевший маэстро автономности

HUAWEI вообще имеет свойство «переупаковывать» свои смартфоны, внося в прошлогодние модели минимальные изменения и продавая их под новым именем. HUAWEI nova Y74 – как раз такой пример плавного апгрейда модели HUAWEI nova Y73.

Этот прошлогодний смартфон стал первым примером появления в бюджетном сегменте кремний-углеродной батареи – на тот момент емкостью 6620 мА·ч. С тех пор мы уже получили и другие примеры – от Xiaomi Redmi 15 до realme C100x. Так что достижение HUAWEI уже имеет скорее историческое, чем практическое значение. Тем более- пришла пора обновить эту модель, так что nova Y74 появилась вовремя.

Правда, обновление, о чем я и писал в начале, вышло достаточно скромным. И тем не менее, оно сразу бросается в глаза.

Дело в том, что у HUAWEI nova Y74 иной дизайн. Сам по себе корпус примерно тот же по параметрам – смартфон, несмотря на «легкую» батарею, довольно крупный и тяжелый: толщина корпуса составляет 8,32 мм, вес – 210 граммов.

А вот сзади nova Y74 смотрится достаточно свежо: блок камер, окрашенный в цвет корпуса, почти не выступает над спинкой. Крупные черные «конфорки» еще не вышли из моды. Правда, несколько смущает их количество: действующая камера тут только одна, еще есть вспышка с той же черной окантовкой, но еще два кружочка – чисто декоративные. Как бы то ни было, смартфон у HUAWEI получился симпатичный – компания умеет раздавать стиля даже в бюджетном сегменте.

На лицевой панели мы видим фронтальную камеру в индивидуальном отверстии, а не в «наплыве» на кромку дисплея – от «вырезов» производители уходят уже окончательно.

Цветовых вариации две: черная и, как в нашем случае, голубая.

На левой грани мы видим дополнительный орган управления – X-клавишу, которая служит для вызова избранных пользователем приложений. В остальном все стандартно для недорогого смартфона – встроенный в клавишу питания датчик отпечатков, динамик на нижней грани. Мини-джек отсутствует.

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP64 (топить его нельзя, но попадание капель дождя, к примеру, он перенесет спокойно), также производитель заявляет о высокой ударопрочности устройства (он должен выдержать падение с высоты до 1,8 метра, но тут, по опыту, многое зависит от удачи).

В HUAWEI nova Y74 установлен ЖК-экран диагональю 6,67 дюйма с IPS-матрицей разрешением 1604 × 720 точек (плотность пикселей — 264 ppi) и частотой обновления 90 Гц. То есть да, тут экран одновременно крупный и с невысоким разрешением – определенная пикселизация на шрифтах видна. Частота обновления тоже не предельная, но, в любом случае повышенная — то есть скроллинг ощущается плавным.

В качестве аппаратной платформы, по неофициальной информации, используется все тот же заслуженный Kirin 710A, который мы постоянно встречаем в недорогих смартфонах и планшетах компании. Чипсет состоит из восьми ядер: четырех ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2,0 ГГц и четырех ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Графическая подсистема — ARM Mali-G51 MP4. Есть и выделенный процессор для операций, связанных с машинным обучением. Производится Kirin 710A по 14-нм техпроцессу. Смартфон работает небыстро, это ощущается просто при навигации по интерфейсу. Но любые базовые приложения работают, игры запускаются. HUAWEI nova Y74 предлагается с двумя опциями встроенной памяти: 8+128 Гбайт и 8+256 Гбайт. У нас побывал смартфон с 8 Гбайт оперативки и накопителем на 256 Гбайт. Карты памяти не поддерживаются.

Беспроводные модули вполне стандартные: двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, навигационный блок с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек nano-SIM, виртуальная карточка (eSIM) не поддерживается.

Камера на HUAWEI Y74 одинарная — используется 50-мегапиксельный модуль с объективом светосилой f/1,8 и фазовым автофокусом (без оптической стабилизации). Несмотря на сенсор с расположением пикселей по схеме Quad Bayer (субпиксели сгруппированы по четыре, за счет чего общее число светочувствительных элементов и достигает огромных величин), «гибридный» зум недоступен. По умолчанию в меню съемки мы видим только одно фокусное расстояние: все, что свыше того – это уже зум программный.

Примеры съемки на тыльную камеру HUAWEI nova Y74

Снимает nova Y74 средненько – даже при хорошем освещении снимки достаточно пережатые, есть определенный «перешарп» при «мыльной» текстуре кадра, также бывают огрехи с балансов светов и теней – либо пересветы, либо, наоборот, проваленные тени. В помещении или вечером качество снимков при этом скорее радует для бюджетной модели. Да, контурная резкость еще повышается, а естественной детализации не хватает еще сильнее, но при этом сама возможность относительно стабильно делать несмазанные фотографии уже радует. Также из плюсов камеры nova Y74 отмечаем приятную цветопередачу. Имеется портретный режим с ретушью и возможностью размывать фон.

Видео смартфон снимает в разрешении до Full HD с фиксированной частотой 30 кадров в секунду.

При съемке на фронталку также доступно размытие фона и ретушь, сама же по себе селфи-камера HUAWEI nova Y73 достаточно простая — 8 мегапикселей, f/2,0, нет автофокуса и вспышки.

Все, что связано с батареей – особый предмет для гордости разработчиков HUAWEI nova Y74. Аккумулятор тут, повторюсь, кремний-углеродный, с солидной емкостью (6620 мА·ч). Учитывая совсем не требовательную в плане энергии аппаратную платформу и HD-дисплей, с автономностью у смартфона полный порядок. Заряжать его раз в два дня – норма. Добавлю, что и заряжается гаджет относительно быстро – в комплекте идет адаптер питания мощностью 40 Вт.

Интерфейс операционной системы EMUI 12 на смартфоне HUAWEI nova Y74

В качестве ОС в смартфоне используется EMUI 12 – стандартная для Huawei система на базе открытого кода Android с приятным и логичным интерфейсом, без сервисов Google (но возможностью их запуска при помощи специальных надстроек). Работает система стабильно, но, повторюсь, не слишком быстро.

HUAWEI nova Y74 уже доступен в продаже по цене от 15 999 рублей (за версию 8+128 Гбайт) до 17 999 (за версию 8+256 Гбайт). Вполне неплохой вариант для тех, кто ищет смартфон с акцентом на серьезную автономность. Другое дело, что отличий в плане начинки от HUAWEI nova Y73 почти нет – это именно рестайлинг прошлогодней модели, не получившей свежих идей по техническому наполнению.

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