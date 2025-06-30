HUAWEI nova Y73: самый недорогой смартфон с кремний-углеродной батареей

Если HUAWEI nova Y63/nova Y72S – это в первую очередь стильные гаджеты, но с изрядным акцентом на емкой батарее и крупном экране, то nova Y73 делает еще большую ставку на автономность, предлагая (чуть ли не впервые в мире) на смартфоне околобюджетного уровня кремний-углеродную батарею, да еще и с относительно быстрой зарядкой. Дизайн при этом тоже не уходит на второй план, nova Y73 есть, чем привлечь в этом отношении.

HUAWEI nova Y73 Процессор Восемь ядер Дисплей 6,67 дюйма, IPS, 1604 × 720 точек, 264 ppi; 90 Гц Оперативная память 8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт Тыльная камера Одинарный модуль: 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки Сканер отпечатка пальца Есть, на боковой клавише Разъемы USB Type-C Аккумулятор 6620 мА·ч Зарядка Проводная: 40 Вт Габариты 166 × 76,6 × 8,3 мм Масса 203 грамма Пыле- и влагозащита IP64 Операционная система EMUI 12 Цена От 14 999 рублей

Оформлен HUAWEI nova Y73 чуть более традиционно, нежели HUAWEI nova Y63 – характерного (и очень стильного) блока камер тут нет, вместо этого — более-менее привычные два кружка. В которых, к слову, разместилась только одна камера. Во втором мы тоже видим небольшое стеклышко, которое, скорее всего, относится к вспомогательному модулю, которые не занимается непосредственно съемкой — причем в спецификациях он не упоминается, производители постепенно уходят от практики добавления таких «заглушек» для увеличения формального количества камер.

Как бы то ни было, блока камер тут визуально два — на то, чтобы оставить вообще одно стеклышко на манер, к примеру, Apple 16i, Huawei не решилась. Рядом с ними мы видим одинарную вспышку. Весь блок слегка выступает над корпусом — но не так сильно, как это часто бывает.

Корпус сам по себе тоже не слишком толстый (8 мм), что немного удивительно при знании объема встроенной в смартфон батареи (6620 мА·ч). Грани плоские, равно как плоские здесь и экран, и спинка.

Материалы ожидаемо простые — все-таки мы говорим о смартфоне ценой от 15 тысяч рублей. Так что и спинка, и грани пластиковые (ну а экран все-таки прикрыт закаленным стеклом). При этом отделка спинки очень интересна — как минимум в голубом исполнении, которое и побывало у нас на тесте. Несмотря на матовую поверхность, она очень интересным образом отражает свет, демонстрируя ромбовидный узор. На фото причем смотрится далеко не так эффектно, как живьем — переливается свет действительно здорово. Помимо голубой версии существует также черная, она выглядит более традиционно.

Корпус при этом защищен от влаги и пыли по стандарту IP64 (это брызгозащита, то есть в дождь пользоваться смартфоном можно, погружать в воду уже опасно), заявлена ударопрочность с пятизвездочным сертификатом устойчивости к повреждениям при падении от компании SGS (обещают, что смартфон стабильно будет выдерживать падения с высоты до 1,8 м). В комплекте есть чехол из прозрачного силикона, очевидно добавляющий гаджету прочности (и не прячущий при этом эффектный корпус от глаз).

Из функциональных элементов отметим наличие дополнительной функциональной клавиши («кнопка X»), расположенной на левой грани, противоположной от той, где находятся кнопки питания и регулировки громкости. Одно нажатие вызывает меню избранных приложений для быстрого доступа (набор настраивается пользователем). Также клавиша реагирует на двойное нажатие и продолжительное нажатие — вызываемые при этих манипуляциях функции тоже настраиваются самостоятельно: так можно камеру включить или выбрать вызов конкретного контакта в телефонной книге, например.

В HUAWEI nova Y73 установлен ЖК-экран диагональю 6,67 дюйма с IPS-матрицей разрешением 1604 × 720 точек (плотность пикселей — 264 ppi) и частотой обновления 90 Гц. Да, HD-экраны даже на недорогих смартфонах сегодня выглядят, прямо скажем, не очень — но если для вас не критична идеальная гладкость шрифтов, то можно только порадоваться за сниженное энергопотребление. Частота обновления тоже не предельная, но, в любом случае повышенная — то есть скроллинг ощущается плавным, в любом случае. Добавлю, что фронтальная камера внедряется в поверхность экрана, но более актуальным способом, чем в nova Y63 – она тут в индивидуальном отверстии, а не в вырезе. Динамик тут монофонический.

Чипсет, который установлен на HUAWEI nova Y73, не указывает, по официальной информации мы можем только указать, что в нем восемь ядер. Высокой производительностью смартфон, конечно, не блещет, но с базовыми сценариями справляется вполне нормально и позволяет запустить большинство доступных сегодня игр.

По памяти у HUAWEI nova Y73 два варианта: 8+128 Гбайт и 8+256 Гбайт.

Беспроводные модули вполне стандартные, без сюрпризов (ни приятных, ни неприятных, что важнее): двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, навигационный блок с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек nano-SIM, виртуальная карточка (eSIM) не поддерживается. Но и не должна — в этом ценовом диапазоне eSIM нет ни у кого.

Камера, напомню, тут одинарная — это 50-мегапиксельный модуль с объективом светосилой f/1,8 и фазовым автофокусом (без оптической стабилизации). Несмотря на сенсор с расположением пикселей по схеме Quad Bayer (субпиксели сгруппированы по четыре, за счет чего общее число светочувствительных элементов и достигает огромных величин), для «гибридного» зума он не приспособлен. По крайней мере, производитель не делает на этом акцента, предлагая по умолчанию снимать на HUAWEI nova Y73 с единственным фокусным расстоянием (примерно 26 мм в 35-мм эквиваленте). Чтобы переключиться на зум, необходимо коснуться значка на интерфейсе камеры и выбрать при помощи ползунка желаемый уровень масштабирования. И, по ощущениям, масштабирование тут уже программное. По крайней мере, фотографии даже с двукратным зумом выглядят довольно сильно пережатыми, при этом детализацию не назовешь высокой.

Примеры фотосъемки на смартфон HUAWEI nova Y73

Что касается съемки с базовым фокусным расстоянием, то тут тоже есть определенный «перешарп», но он при дневном освещении не бросается в глаза (хотя картинка в целом немного «мыльная», пусть и с повышенной контурной резкостью). Ночью при съемке на nova Y73 можно, в принципе, получить резкое, несмазанное изображение, что для смартфона этого ценового диапазона — уже хорошо. С детализацией дела обстоят уже не очень, «перешарп» уже не помогает. Отметим также приемлемый динамический диапазон при дневной съемке, но весьма холодную цветопередачу. Имеется портретный режим с ретушью и возможностью размывать фон, чего нет, к примеру, у HUAWEI nova Y63.

Видео смартфон снимает в разрешении до Full HD с частотой 30 кадров в секунду (фиксированной).

При съемке на фронталку также доступно размытие фона и ретушь, сама же по себе селфи-камера HUAWEI nova Y73 достаточно простая — 8 мегапикселей, f/2,0, нет автофокуса и вспышки.

Главная фишка HUAWEI nova Y73 – конечно, аккумулятор. Он тут не просто емкий (6620 мА·ч), но еще и нестандартный по своему исполнению. Это кремний-углеродная батарея, то есть смартфон не просто держит заряд по два дня и более (при умеренной нагрузке), но и спокойно реагирует на низкие (или очень высокие) температуры. Ну и да, это, пожалуй, самый недорогой на сегодня гаджет с кремний-углеродным питающим элементом.

Интерфейс EMUI 12 на смартфоне HUAWEI nova Y73

В качестве ОС в смартфоне используется EMUI 12 – стандартная для Huawei система на базе открытого кода Android с приятным и логичным интерфейсом, без сервисов Google (но возможностью их запуска при помощи специальных надстроек), работающая быстро и стабильно.

HUAWEI nova Y73 уже доступен в продаже по цене от 14 999 рублей (за версию 8+128 Гбайт); версия на 8+256 Гбайт стоит от 16 999 рублей.

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