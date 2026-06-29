Microsoft отключит в Edge поиск по истории на основе ИИ

В июне 2025 года с выпуском браузера Edge версии 138 компания Microsoft начала внедрение функции поиска по истории браузера на основе ИИ. Идея заключалась в том, чтобы позволить пользователям использовать фразы на естественном языке и синонимы для поиска нужных ссылок в истории браузера, а не точно сопоставлять ключевые слова. Функция внедрялась поэтапно, но теперь Microsoft решила от неё отказаться.

В свежем обновлении своей дорожной карты Microsoft 365 компания объявила о решении не продолжать работу над поиском по истории браузера на основе ИИ. Microsoft не уточнила причины этого решения, но принесла извинения клиентам за неудобства.

Функцию поиска истории на основе ИИ в браузере Edge была призвана повысить продуктивность пользователей. Она позволяла не беспокоиться об опечатках и точных ключевых словах в запросах. Компания также заверяла пользователей, что никакие данные из запросов не будут отправляться в облако. Для IT-администраторов была также предусмотрена политика EdgeHistoryAISearchEnabled, позволявшая отключить функцию.

Как сообщает Neowin, многие пользователи назвали эту функцию «жуткой», а другие выразили опасения по поводу доверия к Microsoft в вопросе хранения их данных на устройстве. Некоторые также поставили под сомнение её полезность, заявив, что это просто способ для Microsoft добавить ещё больше искусственного интеллекта в свои продукты.