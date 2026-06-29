Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты Российский суд снова оштрафовал Telegram...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Российский суд снова оштрафовал Telegram — на этот раз на 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 3,5 млн руб. в связи с признанием виновным в неисполнении требований к владельцам соцсетей, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних), сообщается в решении суда. Аналогичные штрафы из-за такого же правонарушения также были назначены в этот день соцcети Likeme (Likeme Pte. Ltd.) и фотохостингового сервису Pinterest.

За последнее время Telegram неоднократно подвергался штрафам из-за нарушения российского законодательства. В начале июня мессенджер оштрафовали на 3,8 млн руб. за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, выразившееся в неудалении экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним. А в мае Telegram был оштрафован трижды. Сначала ему был назначен штраф в размере 7 млн руб. за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещённой информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, порнографией или наркотиками). Затем мессенджеру назначили штраф на 3,8 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП за неудаление запрещённой информации, после чего Telegram был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, в связи с чем ему был вновь назначен штраф на 7 млн руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google проиграла дело на $2 млрд о манипуляциях с поисковой выдачей
Telegram разогнал блокировки каналов на 18,6 % в этом году
Альтернативный клиент Telega объявил о закрытии с 1 июля
Google вернула Telegram в индийский раздел «Play Маркета» — Apple отстаёт
Telegram не смог отменить временную блокировку в Индии
Tencent начала тестировать ИИ-агента на базе DeepSeek в корпоративной версии WeChat
Теги: telegram, мессенджер, суд, штраф
telegram, мессенджер, суд, штраф
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.