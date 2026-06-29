Российский суд снова оштрафовал Telegram — на этот раз на 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 3,5 млн руб. в связи с признанием виновным в неисполнении требований к владельцам соцсетей, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних), сообщается в решении суда. Аналогичные штрафы из-за такого же правонарушения также были назначены в этот день соцcети Likeme (Likeme Pte. Ltd.) и фотохостингового сервису Pinterest.

За последнее время Telegram неоднократно подвергался штрафам из-за нарушения российского законодательства. В начале июня мессенджер оштрафовали на 3,8 млн руб. за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, выразившееся в неудалении экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним. А в мае Telegram был оштрафован трижды. Сначала ему был назначен штраф в размере 7 млн руб. за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещённой информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, порнографией или наркотиками). Затем мессенджеру назначили штраф на 3,8 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП за неудаление запрещённой информации, после чего Telegram был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, в связи с чем ему был вновь назначен штраф на 7 млн руб.