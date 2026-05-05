Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей

Компания Google и мессенджер Telegram признаны Таганским судом Москвы виновными в совершении правонарушения — в неудалении запрещённых в России материалов. Поисковый гигант оштрафован на 15,2 млн руб., а администрация службы мгновенных сообщений — на 7 млн руб., передаёт «Интерфакс».

На Google наложили штраф в соответствии с четырьмя протоколами за неудаление запрещённой информации — правонарушение предусмотрено ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Telegram вменили нарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 13.41 КоАП — неудаление запрещённой информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, порнографией или наркотиками.

Обе компании неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения российских законов. Google 27 апреля оштрафовали на 19 млн руб. за неудаление запрещённой в РФ информации. Telegram за правонарушение по той же статье КоАП был оштрафован 21 апреля на сумму 7 млн руб.