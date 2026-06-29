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«Просыпайся, самурай. Время смотреть сиквел»: новый трейлер Cyberpunk: Edgerunners 2 взбудоражил фанатов

Как и было обещано, 29 июня стриминговый гигант Netflix представил второй тизер-трейлер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2 по мотивам Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red.

Источник изображения: Netflix

Источник изображений: Netflix

События продолжения будут посвящены новым героям: бывшей легенде наёмников Уику Кингсли, мстительному кочевнику Ди, юному киноману Роману Караксу и одержимой хромом Талии Янг из банды «Мальстрём».

Все четверо борются за своё место под солнцем в Найт-Сити. Подробности сюжета не раскрываются. Авторы обещают за десять серий рассказать совершенно новую историю о мечтах, мести, семье, одержимости и стремлении выжить в жестоком мире.

Представленный Netflix второй тизер-трейлер Cyberpunk: Edgerunners 2 длится полторы минуты и под динамичный саундтрек демонстрирует нарезку трогательных, жестоких и провокационных моментов из будущего шоу.

Пользователям в комментариях, оправившимся после концовки первого сезона, не терпится пережить новое эмоциональное потрясение. «Просыпайся, самурай. Время смотреть сиквел», — напоминает RafSan034.

Несмотря на статус продолжения Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю»), возвращения полюбившихся персонажей в Edgerunners 2 ждать не стоит: «Новые герои. Новая история. И только Найт-Сити не меняется».

Cyberpunk: Edgerunners 2 выйдет осенью 2026 года эксклюзивно в сервисе Netflix. На предстоящем фестивале Anime Expo 2026 пройдёт презентация второго сезона с участием специальных гостей и создателей сериала.

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Теги: cyberpunk: edgerunners 2, cd projekt red, netflix, экранизация
cyberpunk: edgerunners 2, cd projekt red, netflix, экранизация
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