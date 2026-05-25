Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077

С анонса горячо ожидаемого продолжения аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю») по мотивам Cyberpunk 2077 прошёл уже почти год, и нового показа долго ждать не придётся.

Напомним, Cyberpunk: Edgerunners 2 (именно так называется сиквел) представили прошлым летом на фестивале Anime Expo 2025 — там же показали первый тизер. С тех пор новостей о проекте не было.

Как сообщила CD Projekt Red, в 2026 году Cyberpunk: Edgerunners 2 вновь станет частью аниме-мероприятия — презентация шоу пройдёт 4 июля (старт в 5:30 по Москве) в рамках Anime Expo 2026.

Организаторы обещают «первый взгляд» на Cyberpunk: Edgerunners 2, участие специальных гостей и создателей сериала — в частности, шоураннера Бартоша Штыбора (Bartosz Sztybor) и режиссёра Кая Икараси (Kai Ikarashi).

Зрителей Cyberpunk: Edgerunners 2 ждёт новая самостоятельная история о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077. Судя по всему, ключевые персонажи «Киберпанк: Бегущие по краю» не вернутся в сиквеле.

По словам Штыбора, Cyberpunk: Edgerunners 2 будет мрачнее, грустнее и кровавее первого сезона. Шоураннер подтвердил, что не хочет для разнообразия вводить в сериал несколько радостных сюжетных линий.

Как и первый сезон, Cyberpunk: Edgerunners 2 выйдет в сервисе Netflix и будет включать 10 серий. Шоу уже находится в производстве, но сроков релиза нет — «выйдет, когда будет готово».