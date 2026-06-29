AMD выпустила драйвер Radeon с решением проблем с установкой на Windows 10

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 26.6.4 WHQL. Это уже четвёртый WHQL-драйвер компании за месяц. Поддержки новых игр он не добавляет, но исправляет некоторые проблемы, возникшие при установке предыдущей версии драйвера на ПК с Windows 10 и видеокартами серии Radeon RX 7000 и новее.

Список исправленных проблем:

устранены периодические проблемы с установкой AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.2 в системах на Windows 10 для видеокарт серии Radeon RX 7000 и новее;

устранены периодические сбои, наблюдавшиеся в некоторых играх с включенной функцией AMD FSR Upscaling 4.1 на графических ускорителях серии Radeon RX 7000.

Список известных проблем:

на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение совместно с разработчиками;

на некоторых видеокартах AMD возможны мигание или искажения текстур в Battlefield 6 при активной функции AMD Record and Stream;

функции AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation могут отображаться как неактивные в программном обеспечении AMD Software: Adrenalin Edition во время игры в Battlefield 6, если они включены на графических продуктах серии Radeon RX 9000;

возможны проблемы с установкой компонентов AI Bundle драйвера в некоторых регионах с ограниченным доступом к порталам HuggingFace и GitHub;

мерцание моделей или проблемы с рендерингом в Maxon Cinema 4D и Blender на видеокартах Radeon RX 7000 и новее. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1;

периодические сбои приложения Blender на видеокартах Radeon RX 7000. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.6.4 WHQL можно с официального сайта AMD.