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Netflix выпустит сериал по мотивам Persona — первые подробности

Франшиза японских ролевых игр Persona от издателя и разработчика Atlus (принадлежит Sega) готовится пополниться не только ремейком четвёртого номерного выпуска и полноценной шестой частью, но и новой экранизацией.

Источник изображений: Atlus

Источник изображений: Atlus

Издание Variety в эксклюзивном материале сообщило, что в производстве у американского стримингового гиганта Netflix находится сериал с живыми актёрами по мотивам Persona. Компания отказалась комментировать ситуацию.

По данным Variety, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала Persona выступит Кристофер Монфет (Christopher Monfette), известный по работе над «12 обезьян» и «Звёздный путь: Пикар».

Курировать производство сериала Persona от Netflix со стороны Sega будет продюсер трилогии «Соник в кино» и грядущей экранизации OutRun Тору Накахара (Toru Nakahara) — ему досталась роль исполнительного продюсера.

Сроки выхода, подробности истории и актёрского состава адаптации Persona от Netflix не раскрываются. По сюжету герои-подростки ведут двойную жизнь: учатся в школе и борются с тёмными силами, используя магию персон.

Ремейк Persona 4 получил название Persona 4 Revival и готовится к релизу 18 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Ранее Atlus показала 19 минут геймплея проекта.

Тем временем Persona 6 была представлена на июньской игровой презентации Xbox Games Showcase 2026 и сроков выхода не имеет. Премьера ожидается на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S.

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Теги: persona, sega, netflix, экранизация
persona, sega, netflix, экранизация
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