«Не терпится ждать это семь лет»: амбициозный мод Silksoul для Hollow Knight: Silksong впечатлил фанатов первым трейлером

Вышедшая в 2025 году Hollow Knight: Silksong от австралийской студии Team Cherry получилась на удивление масштабной для инди-метроидвании, однако предстоящий амбициозный мод грозит сделать игру ещё больше.

Группа энтузиастов из команды Team Silksoul анонсировала планы на выпуск Hollow Knight: Silksoul — масштабной модификации для Silksong, которая приведёт игру в соответствие с планами Team Cherry по состоянию на начало 2021 года.

Речь идёт о восстановлении вырезанных локаций (Red Coral Gorge, The Gloom) и механик, переосмыслении существующих областей, усилении боссов, добавлении новых взаимодействий и другого контента.

Чего на релизе Hollow Knight: Silksoul включать не будет, так это третий акт и бездну — их реализуют с выпуском обновления Silksoul+. Из-за нехватки информации не появится в моде и вырезанный режим Silksoul, вдохновивший название проекта.

Сроки выхода Hollow Knight: Silksoul не уточняются (разработчики шутят про 2032 год), однако производство продвигается плавно. Существенным препятствием на пути проекта к релизу станут обновления движка игры с выходом официального DLC.

Анонс сопровождался геймплейным трейлером Silksoul. Зрители остались впечатлены амбициями моддеров и приготовились к долгому ожиданию. «Не терпится ждать это семь лет», — напомнил pcmasterryzen304 о сроках разработки Silksong.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября 2025 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Игра продалась в количестве 7 млн копий и готовится получить аддон Sea of Sorrow.