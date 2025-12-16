Продажи Hollow Knight: Silksong превысили 7 миллионов копий — анонсировано большое бесплатное дополнение Sea of Sorrow

Разработчики из независимой австралийской студии Team Cherry рассказали о дальнейшем развитии своей хардкорной метроидвании Hollow Knight: Silksong и её предшественницы Hollow Knight.

Как стало известно, в 2026 году для Hollow Knight: Silksong на всех целевых платформах выйдет первое бесплатное большое дополнение — Sea of Sorrow. Анонс сопровождался 40-секундным тизером (прикреплён ниже).

Расширение получит морскую тематику. Обещают новые локации, боссов, инструменты и так далее. Дополнительными подробностями расширения планируют поделиться незадолго до релиза.

Team Cherry также сообщила, что продажи Hollow Knight: Silksong по всему миру к настоящему моменту превысили 7 млн копий, а через подписку Game Pass к игре приобщились «миллионы» пользователей.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Релиз получился настолько масштабным, что нарушил работу цифровых магазинов на ПК и консолях.

Скриншоты Hollow Knight

Что касается Hollow Knight, то в 2026 году игра получит версию для Nintendo Switch 2. Заявлен бесплатный апгрейд для владельцев метроидвании на Switch, улучшенная производительность, повышенное разрешение и новые графические эффекты.

В преддверии релиза на Switch 2 для Hollow Knight на всех целевых платформах выпустят патч с исправлениями и новыми функциями вроде поддержки ультрашироких мониторов (21:9, 16:10). В Steam и GOG апдейт уже можно протестировать.