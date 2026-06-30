Sony заявила, что не будет продавать PlayStation с большими для себя убытками

В ходе сессии вопросов и ответов с инвесторами по поводу цен на игровое оборудование компания Sony прокомментировала ценообразование на игровые приставки PlayStation. Вопрос касался того, будет ли компания и впредь уделять приоритетное внимание прибыльности оборудования для своей платформы следующего поколения.

Хидеаки Нисино (Hideaki Nishin), президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment, заявил, что аппаратное обеспечение остается основой для игрового процесса на PlayStation. Он привел в пример PS Portal как образец аппаратного обеспечения PlayStation, созданного для использования не только в гостиной.

Что касается ценообразования, Sony заявила, что для компании нереалистично компенсировать все возросшие затраты на компоненты. Sony также отметила, что уже повысила цены на своё оборудование за пределами Японии. По словам компании, продажи идут по плану, и Sony не считает, что эти повышения цен снизили спрос на консоли со стороны покупателей.

Нисино заявил, что Sony не намерена продавать оборудование со «значительными убытками». Компания утверждает, что продолжает следить за рынком и оценивать свой подход. Sony также хочет, чтобы клиенты понимали ценность, которую она предоставляет, с учётом ценообразования.

Комментарий главы Sony прозвучал на фоне недавних слухов о возможном повышении цен на будущие консоли PlayStation 6. Sony пока не объявляла ни даты запуска, ни характеристики, ни целевую цену своей консоли следующего поколения. Очевидно, что подобные заявления только подлили масла в огонь. Не следует забывать, что модель PS5 Pro уже стоит около $900, поэтому вполне разумно ожидать, что цена будущей PS6 может оказаться выше.