Квартальные поставки ПК в США рухнули на 7 % — это рекорд с 2023 года

По итогам I квартала 2026 года поставки ПК в США сократились на 7 % год к году, и это самый большой показатель с III квартала 2023 года, отмечают аналитики Omdia. Причин тому несколько: сокращение поставок комплектующих; рост цен на готовую продукцию, спровоцированный резким подорожанием чипов памяти; сокращение спроса после массового обновления ПК до совместимых с Windows 11; а также отмеченный в I квартале 2025 года рост поставок из-за опасений перед введением пошлин.

Чипы памяти продолжают поставляться преимущественно в сегмент искусственного интеллекта, а производство ПК становится менее рентабельным. Поставки ПК стоимостью менее $500 сократились на 18,7 % в годовом исчислении; тенденция сохранится до конца 2026 года, и по его итогам отгрузки таких ПК уменьшатся на 14,4 %. Потребительский сегмент показал снижение на 9,5 % год к году, а поставки для бизнеса сократились всего на 5 % — корпоративные клиенты продолжают обновлять парк ПК до совместимых с Windows 11 и закупать компоненты в преддверии дальнейшего роста цен. Первая половина 2026 года обещает стать самым сильным периодом с точки зрения спроса на ПК для бизнеса; потребительский же спрос, как ожидается, останется сдержанным из-за высоких цен на комплектующие вплоть до 2027 года.

Средние отпускные цены по итогам I квартала выросли всего на 4 % в годовом исчислении; во II квартале этот показатель, уверены аналитики, достигнет 12 %, а во второй половине года превысит и этот уровень. Доля ПК с ИИ в общем объёме поставок выросла до 44 % — крупные предприятия всё чаще закупают дорогие модели с ИИ. Средняя цена продажи бизнес-ПК по итогам 2026 года вырастет на 11 %; в потребительском и государственном сегментах рост составит 10 %; в образовательном сегменте цены, как ожидается, останутся на прежнем уровне.

У HP поставки сократились на 21,6 %, и это самое резкое падение среди крупных поставщиков — в итоге компания утратила лидирующую позицию в США. Dell, напротив, увеличила свою долю на 1,1 п. п. — до 25,0 % и вышла на первое место; Lenovo увеличила долю на 1,2 п. п. — до 20,0 % рынка. Apple сократила свою долю на 1,6 п. п. — до 16,9 %; при этом присутствие MacBook в бизнес-сегменте выросло до 15,3 %. Мелкие производители сократили совокупные поставки на 13,1 % из-за отсутствия таких же рычагов влияния в сфере закупок компонентов, как у крупных конкурентов.