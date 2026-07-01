Трамп заработал $1,2 млрд на криптопроектах, пока его инвесторы теряли деньги

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заработал почти $1,2 млрд на своих криптовалютных стартапах в прошлом году, согласно декларации. Одновременно его инвесторы понесли значительные потери вложенных средств. Проекты, запущенные после инаугурации, впервые обогнали по выручке его портфель недвижимости, расширяемый десятилетиями.

По сообщению AP News со ссылкой на отчёт, предоставленный в Управление по этике правительства США, более $500 млн принесла компания World Liberty Financial, продававшая так называемые управляющие токены (governance tokens), тогда как ещё свыше $600 млн поступило от CIC Digital LLC за реализацию мем-коинов. Примечательно, что стоимость обоих активов с момента начала продаж упала: токены World Liberty Financial потеряли 80 % с начала торгов, а мем-коины подешевели с $74 до $1,68. Крупнейшим покупателем выступил китайский миллиардер Джастин Сан (Justin Sun), потративший на эти продукты $275 млн.

Помимо цифровых платформ и торговли брендированными товарами, включая часы, продажа которых принесла $4,7 млн, значительный рост показал и бизнес главы государства, управляемый его сыновьями. Выручка от частного клуба Mar-a-Lago подскочила на 50 %, достигнув $77 млн, в то время как зарубежные проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Вьетнаме и Румынии принесли десятки миллионов долларов. Эти сделки, существенно расширившие географию бизнеса, заключались, как отмечает AP News, параллельно с межгосударственными переговорами, по итогам которых страны-партнёры получали от США снижение тарифов и доступ к передовым технологиям, включая военные истребители.

Обнародованный 927-страничный документ, раскрывающий лишь выручку без указания чистой прибыли, иллюстрирует масштабный рост благосостояния политика, подкреплённый смягчением государственного регулирования криптоиндустрии. По оценкам Forbes, общая чистая стоимость активов Трампа выросла с $2,3 млрд в 2024 году до $6 млрд. При этом представители World Liberty Financial и сам Джастин Сан (Justin Sun) отвергают любые предположения о конфликте интересов.