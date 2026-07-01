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Трамп заработал $1,2 млрд на криптопроектах, пока его инвесторы теряли деньги

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заработал почти $1,2 млрд на своих криптовалютных стартапах в прошлом году, согласно декларации. Одновременно его инвесторы понесли значительные потери вложенных средств. Проекты, запущенные после инаугурации, впервые обогнали по выручке его портфель недвижимости, расширяемый десятилетиями.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

По сообщению AP News со ссылкой на отчёт, предоставленный в Управление по этике правительства США, более $500 млн принесла компания World Liberty Financial, продававшая так называемые управляющие токены (governance tokens), тогда как ещё свыше $600 млн поступило от CIC Digital LLC за реализацию мем-коинов. Примечательно, что стоимость обоих активов с момента начала продаж упала: токены World Liberty Financial потеряли 80 % с начала торгов, а мем-коины подешевели с $74 до $1,68. Крупнейшим покупателем выступил китайский миллиардер Джастин Сан (Justin Sun), потративший на эти продукты $275 млн.

Помимо цифровых платформ и торговли брендированными товарами, включая часы, продажа которых принесла $4,7 млн, значительный рост показал и бизнес главы государства, управляемый его сыновьями. Выручка от частного клуба Mar-a-Lago подскочила на 50 %, достигнув $77 млн, в то время как зарубежные проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Вьетнаме и Румынии принесли десятки миллионов долларов. Эти сделки, существенно расширившие географию бизнеса, заключались, как отмечает AP News, параллельно с межгосударственными переговорами, по итогам которых страны-партнёры получали от США снижение тарифов и доступ к передовым технологиям, включая военные истребители.

Обнародованный 927-страничный документ, раскрывающий лишь выручку без указания чистой прибыли, иллюстрирует масштабный рост благосостояния политика, подкреплённый смягчением государственного регулирования криптоиндустрии. По оценкам Forbes, общая чистая стоимость активов Трампа выросла с $2,3 млрд в 2024 году до $6 млрд. При этом представители World Liberty Financial и сам Джастин Сан (Justin Sun) отвергают любые предположения о конфликте интересов.

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Теги: дональд трамп, криптовалюта, сша
дональд трамп, криптовалюта, сша
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