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Первый за три года трейлер подтвердил сроки выхода The Last Hour of an Epic To the Moon RPG — грандиозной RPG на час от авторов To the Moon

Грандиозная пошаговая ролевая игра на час The Last Hour of an Epic To the Moon RPG от канадской Freebird Games (серия To the Moon) спустя без малого три года после анонса получила первый полноценный трейлер и новые сроки выхода.

Источник изображений: Freebird Games

Источник изображения: Freebird Games

Напомним, The Last Hour of an Epic To the Moon RPG готовилась к релизу в 2024-м, но разработка затянулась. Грандиозная RPG по мотивам To the Moon рассчитана на 1000 часов, но из-за ограничений бюджета денег хватило только на последний час.

Как стало известно, The Last Hour of an Epic To the Moon RPG поступит в продажу летом 2027 года эксклюзивно для Steam. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером ниже.

По словам основателя и руководителя Freebird Games Кана Гао (Kan Gao), The Last Hour of an Epic To the Moon RPG станет частью осеннего фестиваля демоверсий «Играм быть» в Steam — он пройдёт с 19 по 26 октября.

The Last Hour of an Epic To the Moon RPG позиционируется как завершение франшизы с полюбившимися фанатам персонажами из To the Moon, Finding Paradise и Impostor Factory в необычных амплуа.

Игрокам предстоит загрузить сохранение после 999 часов и присоединиться к полностью прокачанному отряду Нила, Евы, Рокси и Роба на входе в логово загадочного финального босса.

Обещают начало и конец серии To the Moon, «блистательные» пошаговые сражения и «ослепительные» боевые умения (например, «волшебный кошачий пулемёт»). Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: the last hour of an epic to the moon rpg, freebird games, ролевая игра
the last hour of an epic to the moon rpg, freebird games, ролевая игра
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