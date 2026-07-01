CNews снова поставил Basis Workplace на первое место в рейтинге VDI

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace от лидера российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» во второй раз возглавила рейтинг отечественных VDI-решений, подготовленный аналитиками CNews. По итогам исследования продукт набрал максимальные 475 баллов, опередив ближайшего конкурента на 45 баллов.

Basis Workplace позволяет компаниям организовать безопасный удалённый доступ сотрудников к корпоративному ИТ-окружению независимо от их местонахождения. Решение обеспечивает централизованное управление рабочими местами и поддерживает работу с различными отечественными операционными системами. Для подключения используется собственный протокол Basis Connect, который гарантирует стабильную передачу видео и звука, а также поддерживает работу с USB-токенами, смарт-картами и 3D-графикой.

В ходе оценки аналитики CNews проанализировали решения десяти российских разработчиков по более чем 40 параметрам. Среди них: совместимость с отечественными операционными системами и платформами виртуализации, функциональность, поддержка протоколов доставки, интеграция с внешними системами, информационная безопасность и наличие сертификации ФСТЭК, масштабируемость, условия тестирования и стоимость лицензий, а также кадровый потенциал вендора.

По итогам исследования Basis Workplace получил наибольший результат в блоке совместимости — поддержки операционных систем, платформ виртуализации, протоколов доставки и интеграций. Высокие оценки продукт получил также по функциональным возможностям и информационной безопасности.

Рейтинг VDI-решений CNews 2026 составлен на основе балльной системы. Оценка формируется на основе данных из анкет участников и открытых источников, финальное место определяется суммарным результатом по всем критериям.

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