Курс биткоина рухнул до минимума за 21 месяц

Биткоин обновил 21-месячный минимум — настроения инвесторов ослабили перспектива повышения процентных ставок в США и опасения по поводу Strategy, выступающей крупнейшим покупателем криптовалюты среди других компаний.

На азиатских торгах биткоин снижался на 1,5 % до отметки $57 742, и это минимальное значение с 17 сентября 2024 года, но впоследствии стоимость главной криптовалюты стабилизировалась. Представители ФРС США делают жёсткие заявления, подпитывая опасения инвесторов по поводу повышения ставок и побуждают их выводить капитал из активов вроде криптовалют, которые не приносят дохода. За июнь инвесторы вывели из связанных с биткоином биржевых фондов более $4 млрд, и это самый высокий показатель с момента их запуска два года назад.

Инвесторы изменили своё первоначальное мнение по поводу финансовой реформы Майкла Сэйлора (Michael Saylor) в компании Strategy, спровоцировав новые опасения, что один из крупнейших покупателей биткоина может больше не быть стабильным источником спроса. Первоначально инвесторы приветствовали перспективу выкупа акций и увеличения денежного резерва, но затем их внимание быстро переключилось на возвращение Strategy к гибкой схеме в продаже биткоина и на приоритет управления балансом над неустанным накоплением.

К настоящему моменту биткоин потерял более 50 % от исторического максимума, который превышал $126 000, и оказался ниже своей 200-дневной скользящей средней — в последний раз такое наблюдалось более трёх лет назад.