Европарламент отказался узаконить сканирование всех переписок в мессенджерах под предлогом защиты детей — пока что

Борьба за контроль над мессенджерами в Брюсселе продолжается: после полугода ожесточённых дебатов под председательством Кипрского Совета депутаты Европарламента добились существенных компромиссов почти по всем пунктам регламента, направленного на защиту детей в интернете.

Парламентарии не смогли прийти к единому мнению по поводу инициативы Chat Control 2.0, предполагающей узаконивание сканирования частной переписки даже в зашифрованных мессенджерах. Депутаты Европарламента, по их словам, сумели выдержать огромное давление со стороны входящих в ЕС государств и отстоять красную линию, не допустив нормы, допускающей повсеместное наблюдение. Стороны, однако, добились прогресса по другим спорным вопросам, таким как механизмы проверки возраста. Но сканирование частной переписки остаётся предметом ожесточённых дискуссий. Поэтому соглашение по всему пакету откладывается. Протест гражданского общества приносит свои плоды, указывают правозащитники.

Тем временем Совет министров и члены консервативной Европейской народной партии готовят контрнаступление — необычный с политической и юридической точки зрения манёвр. Они решили возродить норму Chat Control 1.0, срок действия которой истёк — она позволяла технологическим гигантам по собственной инициативе искать в личной переписке пользователей связанные с насилием материалы. Продлить эту норму Европарламент отказался, поэтому сторонники инициативы намереваются переписать законопроект — не продлевать срок, а формально в ускоренном порядке представить новый закон с идентичным содержанием. Это позволит не отдавать его на экспертизу в Европейски орган по защите данных.

На следующий неделе у Европарламента начинается последняя сессия перед летними каникулами, после чего он отправится на каникулы до сентября. Чтобы ускорить процедуру, Комитет постоянных представителей государств — членов ЕС включил этот вопрос в повестку дня в письменном порядке, чтобы застать депутатов Европарламента врасплох.