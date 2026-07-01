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Работодатели, уволившие работников из-за внедрения ИИ, начинают об этом жалеть

Сложившееся у работодателей на фоне ИИ-бума мнение о том, что искусственный интеллект может «делать всё», быстро меняется, и они вновь нанимают сотрудников для продвижения своего бизнеса. Один из последних примеров — автопроизводитель Ford, который вновь нанимает сотни опытных инженеров для решения проблем качества, с которыми не справились автоматизированные системы, пишет CNBC.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

В прошлом году австралийский банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) уволил более 40 сотрудников службы поддержки клиентов, заменив их голосовым ИИ-ботом. Однако тот не справлялся с нагрузкой, что привело к увеличению количества звонков. Поэтому CBA пришлось отменить своё решение о сокращении рабочих мест. «Убедить CBA отменить эти сокращения рабочих мест — огромная победа», — отметил австралийский профсоюз работников финансового сектора. В итоге CBA признал, что не в полной мере учёл все соответствующие деловые соображения при объявлении о сокращениях, и что следовало быть более тщательными в оценке необходимых должностей.

С аналогичной ситуацией столкнулась IBM, заменившая функции отдела управления персоналом искусственным интеллектом, который обрабатывал около 94 % рутинных запросов, но не смог справиться с оставшимися 6 %, включая этические дилеммы. Как следствие, IBM объявила о планах утроить набор начинающих специалистов в США во всех бизнес-подразделениях в 2026 году.

Это подтверждает мнение аналитиков о том, что сокращение штата при одновременном внедрении ИИ не обязательно является лучшим способом достижения роста бизнеса.

«Составление бюджета на “технологии для замены людей” без инвестиций в обучение или повышение квалификации оставило команды неподготовленными к использованию ИИ», — говорится в исследовании Intuition Labs. «Примечательно, что многие организации, внедряющие автоматизацию, впоследствии сожалели об увольнениях, сократив именно тех людей, которые необходимы для контроля за ИИ», — отметила компания.

Согласно исследованию Orgvue, 39 % руководителей предприятий сократили штат сотрудников из-за внедрения ИИ. И более половины (55 %) потом признали, что это было ошибкой.

В свою очередь, Robert Half сообщила, что 32 % менеджеров по найму в США заявили, что сократили вакансии в первую очередь из-за ИИ, а затем повторно наняли сотрудников на ту же или аналогичную должность.

«Искусственный интеллект меняет рабочее место, но становится ясно, что организации видят больше пользы в налаживании сотрудничества человека и ИИ, чем в полной замене человеческого труда», — отметили в Capitol Technology University.

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Теги: ии, сокращения, штат
ии, сокращения, штат
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