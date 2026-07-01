В Samsung намекнули на уникальные функции грядущего умного кольца Galaxy Ring 2

С тех пор, как Samsung вышла на рынок умных колец, прошли два года, и оригинальное Galaxy Ring до сих пор не обзавелось преемником. Носимое устройство нового поколения должно выйти в 2027 году, стало ранее известно от неофициальных источников, но до настоящего момента Samsung преимущественно хранила молчание. И теперь его нарушила, подтвердив, что Galaxy Ring 2 действительно находится в разработке.

О том, что Galaxy Ring 2 находится в разработке, сообщил в интервью Forbes старший вице-президент и руководитель команды цифрового здравоохранения Хон Пак (Hon Pak). Конкретных сроков запуска и новых функций устройства он не раскрыл, но заверил, что его отличительными чертами среди конкурентов на рынке останутся ПО и сервисы.

«Если посмотреть на сравнение с другими кольцами, независимо от конкурента, сенсоры сейчас отличаются не так уж сильно. На самом деле речь идёт о том, какие сервисы создаются на верхнем уровне. Это и есть та самая программная дифференциация, которую вы видите», — заявил господин Пак. Samsung не стремится создать одно устройство, которое охватит всё, добавил он, — компании интереснее выстраивать экосистему подключённых устройств, которая даст людям возможность выбирать, что именно им нужно.

На вопрос о том, собирается ли Samsung расширить совместимость Galaxy Ring 2 вовне Android, Хон Пак не стал подтверждать, что поддержка iPhone появится. Но намекнул, что такое не исключается в будущем. «Улыбаюсь, но ничего сказать не могу. Думаю, вы останетесь довольны некоторыми релизами и предстоящими новостями», — отметил он. Galaxy Ring лучше всего работает со смартфонами Samsung — умное кольцо совместимо с большинством современных смартфонов под Android, но некоторые функции остаются эксклюзивными для экосистемы Samsung Galaxy. Поддержка Apple iPhone пока не предусмотрена, но она может появиться с выходом Galaxy Ring 2.