Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос «Роскосмос» и NASA согласовали стратегию...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Роскосмос» и NASA согласовали стратегию сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» и NASA в основном согласовали в прошлом году вопросы, касающиеся управляемого и безопасного сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты, пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчёт РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

«В 2025 году NASA и госкорпорация “Роскосмос” в основном определили стратегию управляемого и безопасного сведения МКС с орбиты», — указано в документе. В нём также отмечено, что программно-технические, юридические и международно-правовые аспекты сведения МКС с орбиты в штатных и нештатных сценариях будут изложены в совместном документе «Стратегия сведения МКС с орбиты», а также в исполнительной договорённости между NASA и госкорпорацией «Роскосмос».

В начале апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США склоняются к общему мнению: МКС может работать до 2030 года. Это подтвердил майский отчёт РКК «Энергия», в котором сообщается, что иностранные партнёры по программе Международной космической станции приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Кроме того, Баканов уточнил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет развёрнут в 2028 году.

РКК «Энергия» является головной организацией, на которую возложены задачи по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Также корпорация курирует изготовление и запуски пилотируемых кораблей «Союз МС» и грузовых кораблей «Прогресс МС».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В NASA усомнились, что Boeing Starliner когда-либо получит разрешение на пилотируемые полёты
Орбиту МКС подняли на 1,6 км, чтобы принять корабль «Союз МС-29»
Первый запуск «Союз-5» указал на необходимость доработки ракеты, но есть и хорошие новости
«Прогресс МС-34» успешно доставил на МКС воду, воздух и новый скафандр
На Солнце произошла первая за лето вспышка экстремального класса
Blue Origin перестроит взорванную стартовую площадку под более мощную New Glenn
Теги: роскосмос, nasa, мкс, космос
роскосмос, nasa, мкс, космос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.