«Роскосмос» и NASA согласовали стратегию сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» и NASA в основном согласовали в прошлом году вопросы, касающиеся управляемого и безопасного сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты, пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчёт РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

«В 2025 году NASA и госкорпорация “Роскосмос” в основном определили стратегию управляемого и безопасного сведения МКС с орбиты», — указано в документе. В нём также отмечено, что программно-технические, юридические и международно-правовые аспекты сведения МКС с орбиты в штатных и нештатных сценариях будут изложены в совместном документе «Стратегия сведения МКС с орбиты», а также в исполнительной договорённости между NASA и госкорпорацией «Роскосмос».

В начале апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США склоняются к общему мнению: МКС может работать до 2030 года. Это подтвердил майский отчёт РКК «Энергия», в котором сообщается, что иностранные партнёры по программе Международной космической станции приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Кроме того, Баканов уточнил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет развёрнут в 2028 году.

РКК «Энергия» является головной организацией, на которую возложены задачи по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Также корпорация курирует изготовление и запуски пилотируемых кораблей «Союз МС» и грузовых кораблей «Прогресс МС».