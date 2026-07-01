«Дело было не в деньгах»: бывший босс PlayStation объяснил, зачем Sony начала выпускать свои эксклюзивы на ПК

Решение руководства Sony перестать выпускать на ПК эксклюзивы консолей PlayStation озадачило не только геймеров, но и бывшего председателя Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шона Лейдена (Shawn Layden).

Напомним, Лейден покинул Sony в конце 2019 года, а переносить свои эксклюзивы на ПК платформодержатель начал в 2020-м, причём делал это с задержкой в несколько лет относительно оригинального релиза.

С тех пор PC-геймеры смогли приобщиться к The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Horizon, God of War и другим франшизам Sony, однако из-за низкой результативности портов и угрозы бренду PlayStation от инициативы отказались.

В глазах Лейдена разворот выглядит странно, потому что Sony начала выпускать эксклюзивы PlayStation на PC не чтобы заработать, а чтобы познакомить со своей интеллектуальной собственностью новую аудиторию: «Дело было не в деньгах».

«Если [человек] ждёт 18 месяцев выход [игры] на ПК, то мы не потеряли его как покупателя. Он в любом случае не стал бы приобретать [консоль]», — заявил Лейден в подкасте PSI.

Лейден не знает, почему Sony решила перестать выпускать эксклюзивы PlayStation на ПК, но допустил, что затраты на создание версий для PC со временем могли стать для компании чересчур высокими.

Стоит отметить, что в рамках новой инициативы на ПК перестанут выходить только большие сюжетные игры Sony. Мультиплеерные развлечения и однопользовательские проекты сторонних студий портировать продолжат.