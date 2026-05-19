Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК

Руководитель PlayStation Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) подтвердил изменения политики японского платформодержателя Sony Interactive Entertainment в отношении портирования эксклюзивов PlayStation на PC.

Напомним, репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) прошедшей зимой предупредил, что Sony перестанет переносить на ПК «традиционные однопользовательские консольные эксклюзивы».

Как сообщает Шрайер со ссылкой на знакомых с ситуацией информаторов, на общем собрании сотрудников 18 мая Хюльст объявил, что компания больше не будет выпускать на ПК сюжетные блокбастеры, которыми славится PlayStation.

Ранее сообщалось, что на ПК продолжат выходить мультиплеерные игры Sony (Marathon, Marvel Tokon: Fighting Souls) и однопользовательские проекты от сторонних студий (Death Stranding 2: On the Beach, Kena: Scars of Kosmora).

По данным Bloomberg, научно-фантастический боевик Saros и экшен с открытым миром Ghost of Yotei собирались портировать на ПК, но впоследствии отказались от плана — обе игры останутся эксклюзивами PS5.

Среди предстоящих сюжетных игр от внутренних студий Sony — Marvel’s Wolverine (Insomniac Games), Intergalactic: The Heretic Prophet (Naughty Dog) и God of War Trilogy Remake (Santa Monica Studio).

В качестве причины смены курса Sony источники Bloomberg называли недостаточную результативность её последних релизов на ПК, а также вред консольному бренду PlayStation от переноса его крупнейших хитов на другую платформу.