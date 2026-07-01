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На Тайване арестованы сотрудники Supermicro по делу о контрабанде чипов Nvidia в Китай

На Тайване были задержаны два сотрудника компании Supermicro в рамках расследования предполагаемой контрабанды чипов Nvidia в Китай. Ещё двое работников были освобождены под залог, однако им запрещено покидать территорию Тайваня.

Источник изображения: Supermicro

Источник изображения: Supermicro

По сообщению Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, расследование затрагивает четырёх сотрудников компании, подозреваемых в подделке документов и злоупотреблении доверием. Одновременно был задержан менеджер компании-дистрибьютора Albatron Technology, о чём сообщается в официальном заявлении, а сотрудник оператора центров обработки данных (ЦОД) и телекоммуникационных узлов Chief Telecom был допрошен следствием.

Уголовное разбирательство продолжается после проведённых недавно обысков, затронувших офисы Supermicro, Albatron Technology и Chief Telecom, а также места проживания шести человек. Supermicro заявила, что активно сотрудничает с правоохранительными органами Тайваня и других юрисдикций. При этом акции компании упали на 8 % на фоне новостей об обысках, хотя во вторник эти потери были частично отыграны. В Chief Telecom сообщили об отсутствии влияния данного расследования на свой бизнес.

Новые задержания дополнили три ареста, состоявшиеся в мае по тому же делу. Следствие считает, что подозреваемые смогли отправить в Китай как минимум одну партию чипов Nvidia и предпринимали попытку вывезти около 50 серверов, которые были изъяты до отправки. На фоне расследования власти Тайваня рассматривают возможность введения уголовной ответственности непосредственно за экспорт ИИ-чипов, чтобы расширить полномочия местных прокуроров в борьбе с подобными нарушениями.

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Теги: supermicro, тайваньские производители, китай, контрабанда
supermicro, тайваньские производители, китай, контрабанда
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