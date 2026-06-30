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В офисе Supermicro на Тайване прошли обыски, связанные с расследованием по делу о контрабанде серверов в Китай

Власти Тайваня в расследовании случая с предполагаемой контрабандой ИИ-ускорителей в Китай действуют весьма ритмично. Если в конце прошлого месяца они задержали троих подозреваемых в организации нелегальных поставок, то накануне были проведены обыски в тайваньском офисе компании Supermicro, продукция которой неоднократно фигурировала в подобных инцидентах.

Источник изображения: Supermicro

Источник изображения: Supermicro

Об обысках на Тайване сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Акции Supermicro на фоне подобных новостей упали в цене на 9,2 %. Официальные представители тайваньских органов правопорядка сообщили, что следователи обыскали дома шести частных лиц и офисы трёх связанных с расследованием компаний. Среди них, как предполагается, был и офис Supermicro. Представители последней ограничились заявлением о том, что продолжают сотрудничать со следствием, а компания в целом следит за законностью осуществляемой деятельности во всех юрисдикциях своего присутствия.

Принято считать, что активизация властей Тайваня в вопросе контроля за поставками серверного оборудования с ИИ-ускорителями американского происхождения в Китай связана с усилившимся давлением со стороны США, которые хотят перекрыть этот канал. Местное законодательство до сих пор не квалифицирует подобные поставки, как уголовное преступление. Обвинения в таких случаях выдвигаются по поводам, связанным с подделкой документов, среди прочего. Инициативы по актуализации тайваньского законодательства тоже выдвигаются, чтобы лучше соответствовать требованиям американского экспортного контроля.

В понедельник обыскам подверглись офисы оператора ЦОД Chief Telecom и дистрибьютора продукции Supermicro на Тайване, как добавляет источник. Новые подозреваемые по этому делу были вызваны для допроса. На Тайване производится существенная часть ИИ-чипов американской разработки, здесь также изготавливается и серверное оборудование на их основе. Американские власти подозревают, что часть этой продукции попадает в Китай обходными путями, хотя официально это запрещено американским законодательством.

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Теги: supermicro, тайвань, контрабанда, ии-чип, китай
supermicro, тайвань, контрабанда, ии-чип, китай
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